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Композитор Владимир Михайлов умер в Москве

11:23, 20 октября 2021
Композитор Владимир Михайлов умер в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Народный артист России, композитор Владимир Михайлов скончался в своей квартире в Москве. Ему было 79 лет. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, передаёт ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

В возрасте 79 лет в своей квартире на Каретном Ряду скончался народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, композитор Владимир Михайлов, — сказал собеседник агентства.

Владимир Михайлов написал музыку к нескольким цирковым спектаклям и художественным фильмам. В частности, к картине «Мужчины и все остальные» Вахтанга Кикабидзе. Он работал главным дирижёром цирка на Цветном бульваре и цирка на проспекте Вернадского.

Ранее сообщалось, что на Урале умер оперный певец, солист Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки Павел Локшин. Ему был 31 год. Знакомые артиста сообщили, что он болел коронавирусом.

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