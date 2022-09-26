«Какие песни в такой момент?» Артисты отменяют концерты на фоне мобилизации Одни считают выступления звезд сейчас «пиром во время чумы», другие убеждены, что песни и юмор помогут укрепить дух народа

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Вслед за певицей Валерией, заявившей о приостановке своей концертной деятельности, поскольку, по ее мнению, «в сегодняшних обстоятельствах это не очень уместно», о творческой паузе на фоне частичной мобилизации заговорили и другие исполнители. Какие артисты отказываются от выступлений, а кто, наоборот, считает, что их песни и юмор сегодня помогают укрепить народный дух — в материале NEWS.ru.

«Увеселительные мероприятия выглядят пиром во время чумы»

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова в беседе с NEWS.ru поддержала позицию Валерии, заявившей о паузе в концертной деятельности. По словам парламентария, «любые увеселительные мероприятия на фоне нынешней политической повестки выглядят как пир во время чумы». Яна Лантратова объяснила это тем, что «сейчас в Донбассе гибнут люди, в том числе дети».

Буквально накануне я вывезла в Россию деток из-под обстрелов, которые продолжаются в ДНР, и я видела ужас в их глазах. Они знают, какое оружие стреляет в какой момент, они прятались в подвалах. Они маленькие, но их детство уже закончилось. Какие концерты, какие песни, какие шутки в такой момент? Кто был в Донбассе, тот понимает. Кто не понимает — Бог им судья, — считает Яна Лантратова.

При этом выступления артистов перед ранеными в госпиталях и перед жителями территорий, находящихся под контролем ВС РФ, депутат назвала уместными и необходимыми. Она привела в пример Владимира Машкова, Владимира Стеклова и других актеров и исполнителей, которые своими спектаклями, песнями, стихами и простым общением «поднимают дух людей в это сложное время».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Машков

Член Экспертного совета по развитию информационного сообщества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предположил, что Валерия, объявляя о паузе в гастрольной деятельности, «имела в виду не совсем то, что некоторые подумали».

Я понял так, что Валерия не хочет именно веселить публику. Но она не отказывается работать вообще. Просто у нее меняется формат выступлений. Как у Евгения Петросяна, который отправился к раненым, поддержал их, сказал, что готов поднимать дух бойцов и гражданских. Вот это действительно нужно сегодня, — подчеркивает Манукян.

«Боюсь превратиться сегодня со своими песнями в Клаву Коку»

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин в беседе с NEWS.ru признался, что после 24 февраля 2022 года решил отказаться от гастролей. По словам музыканта, сейчас он ездит выступать только в Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье. Артист называет это своим личным выбором.

Большие концерты сегодня тоже необходимы. Чтобы люди могли отвлечься и хотя бы во время выступления артиста не думать о сложностях. А после концерта уже с новыми силами они могут включиться в работу, и «всё для фронта, всё для победы», — объясняет Виктор Рыбин.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Виктор Рыбин

Певица, экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина заявила NEWS.ru, что не согласна с отменившей концерты Валерией. Сама артистка продолжает активно работать на сцене.

Пока проводят концерты и приглашают меня — буду участвовать. Это моя профессия и мой хлеб! Раз концерты проводят, значит, это надо людям! Артист профессия народная — мы не в поле выступаем в одиночку, а поём для людей, — говорит исполнительница.

Экс-коллега Гулькиной по группе «Мираж» Светлана Разина, наоборот, солидарна с Валерией. Певица отметила, что также взяла паузу, причем не только в гастролях, но и в выступлениях перед ранеными. Причиной Разина называет отсутствие подходящего репертуара.

Меня много раз звали выступать в госпитали. Я не иду. Была бы я Зыкиной — исполняла бы патриотический репертуар, который мобилизует. И совсем другое — песни кокетливые, про поцелуйчики... Даже «Мой новый герой» — песня, которую я исполняла многие годы — не про героя, который родину защищает, а песня профурсетки, мол, где мой новый мужик, кто ко мне подъедет. Если вдуматься в текст, — признается артистка.

По мнению Светланы Разиной, петь подобные песни «в настоящий момент недопустимо, иначе можно превратиться в Клаву Коку, которая исполнила про „отвези меня, пьяную, домой“ на фоне храма».

Чтобы не быть, как она, я не соглашаюсь сейчас выступать, — отмечает певица.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Светлана Разина

Разина поясняет, что во время СВО предпочитает помогать не песнями, а посылками с гуманитарной помощью, которые отправляет мирным жителям ДНР и ЛНР и в больницы для раненых солдат.

«Артисты призывного возраста боятся мобилизации»

Известный концертный промоутер Андрей Феофанов поделился с NEWS.ru своим предположением о том, что отказывающиеся от концертов артисты могут лукавить.

Это не они «не хотят выступать», а зрительский спрос на некоторых исполнителей «старого шоубиза» упал. И концерты стало просто невыгодно проводить. Причем началось это до СВО и частичной мобилизации, — подчеркивает промоутер.

По данным промоутера, раньше билеты «разлетались» на выступления Юрия Шатунова, которого уже нет в живых, «а из юмористов хорошо продавался супруг Аллы Пугачевой, но и его нет в России».

Феофанов отметил, что в артистическом цехе «назревает еще одна серьезная проблема»: по его словам, артисты-мужчины призывного возраста «боятся быть мобилизованными».