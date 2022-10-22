«Их волнуют только они сами»: Брайан Мэй из Qeen о кандидатах в премьеры Гитарист Qeen Брайан Мэй назвал «клоунами» всех кандидатов в премьеры Британии

Фото: Michele Nucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Брайан Мэй

Гитарист легендарной британской группы Qeen Брайан Мэй раскритиковал всех кандидатов на пост премьер-министра Великобритании, назвав их «клоунами», которых волнуют только они сами и их сообщники. Музыкант потребовал объявить немедленные всеобщие выборы в стране, о чем написал на своей странице в соцсетях.

Мэй опубликовал фото всех, кто был или хочет видеть себя на посту премьера и перечеркнул изображение.

Испытал утром гнев и отвращение. Ужасное, непростительное убийство нашей страны — вот чего добиваются ВСЕ эти люди. Все они соучастники хаоса, который превратил нас в посмешище в глазах всего мира. Наш народ требует предоставить ЕМУ право выбрать нового лидера, — написал гитарист.

Он назвал немедленные всеобщие выборы единственным вариантом для Британии. А саму мысль о возвращении «опозорившегося лжеца» Джонсона — последней соломинкой. Брайан даже увидел пользу в политическом фиаско Лиз Трасс, так как теперь всем британцам наконец стало ясно, чем руководствуется «эта шайка», как назвал рок-музыкант всех кандидатов в премьеры.

Их волнуют только они сами и их сообщники. Первые же шаги Лиз доказали, что им ПЛЕВАТЬ на страну, на планету и на нас. Мы НЕ МОЖЕМ позволить этим клоунам проделать этот трюк снова. Их необходимо убрать навсегда, — заключил Командир Ордена Британской империи.

Ранее стало известно о намерении бывшего премьера Бориса Джонсона побороться за упущенное им кресло. Об этом сообщил его соратник Джеймс Даддридж, которого в своих намерениях заверил оскандалившийся экс-глава правительства.