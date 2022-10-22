Соратник Джонсона объявил о намерении бывшего премьера побороться за пост

Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press

Борис Джонсон

Соратник бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Джеймс Даддридж сообщил, что тот собирается вступить в борьбу за кресло премьера после отставки Лиз Трасс. Депутат Палаты общин от правящей Консервативной партии в эфире телеканала Sky News сказал, что Джонсон лично заверил его в этом.

«Я собираюсь сделать это», — процитировал Джонсона Даддридж.

Бывший глава британского правительства 22 октября возвращается в страну из отпуска, который он провел в одной из стран Карибского бассейна. Свои кандидатуры члены Палаты общин могут выдвигать до 14:00 24 октября. Им нужно будет преодолеть барьер в 100 голосов коллег по фракции, чтобы выйти в следующий тур голосования.

Согласно информации телеканала, к вечеру пятницы, 21 октября, Джонсон успел заручиться поддержкой 43 депутатов. Также о готовности голосовать за него сообщили в том числе пять членов действующего кабмина, включая главу Минобороны Бена Уоллеса.

На данный момент официально о своем участии в борьбе за кресло премьер-министра пока сообщила только лидер Палаты общин Пенни Мордонт. Ей удалось добиться поддержки 18 парламентариев-тори. Фаворитом гонки считается бывший министр финансов Риши Сунак, за которого готовы голосовать уже 74 члена фракции Консервативной партии.

Ранее британская компания YouGov организовала опрос, согласно которому 52% граждан Великобритании не желают видеть Бориса Джонсона на посту премьер-министра. В поддержку бывшего главы британского правительства выступили 27% опрошенных. Еще 18% заявили, что не имеют определенного мнения по этому вопросу, и 4% ответили «я не знаю».