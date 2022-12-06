Худрук театра имени Комиссаржевской Новиков попал в реанимацию с инфарктом

Фото: teatrvfk.ru

Виктор Новиков

Художественного руководителя петербургского театра имени В. Ф. Комиссаржевской Виктора Новикова госпитализировали в реанимацию, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на народного артиста России Ивана Краско. У заслуженного деятеля искусств РФ диагностировали инфаркт.

Попал в реанимацию кардиоцентра с инфарктом. Но ему уже легче, — сказал Краско.

Он добавил, что в настоящий момент находится с Новиковым в одной больнице. Сам Краско накануне был госпитализирован в Санкт-Петербурге с гипертоническим кризом.

Отмечалось, что госпитализация носит плановый характер. Уточнялось, что 92-летний актер находится на лечении в городской Мариинской больнице в Санкт-Петербурге.

Ранее двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова госпитализировали из-за того, что он неудачно упал на выходе из здания Госдумы. Депутата обнаружили без сознания, после чего его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали у шахматиста перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму.

Сам Карпов допустил, что попал в больницу после «встречи с нехорошими людьми». При этом, по словам гроссмейстера, его выписали из больницы, его самочувствие улучшается.