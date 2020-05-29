Гарри Поттер назван самым популярным героем детской литературы в России

https://static.news.ru/photo/1d41da22-a19e-11ea-8271-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/Global Look Press

Гарри Поттер из серии детских романов британской писательницы Джоан Роулинг возглавил российский рейтинг любимых персонажей детских книг. Список приурочен к празднованию Международного дня защиты детей.

Второе место занял дядя Фёдор из книги «Зима в Простоквашино» Эдуарда Успенского, и тройку лидеров замыкает Карлсон, о приключениях которого рассказывается в сказке «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» шведского автора Астрид Линдгрен, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса MyBook.

Замыкают пятёрку лидеров любознательная Черити Тиддлер, главная героиня книги английской писательницы Мари-Од Мюрай, и обаятельный и непоседливый домовёнок Кузя — персонаж одноимённой сказки Татьяны Александровой, — говорится в сообщении.

Эксперты создали список, изучив, какие книги были наиболее востребованы у российских читателей и слушателей за последний год. Топ самых популярных персонажей электронных книг также возглавил Гарри Поттер. Вместе с ним в рейтинг попали Конёк-Горбунок Петра Ершова, главный герой сборника «Денискины рассказы» Виктора Драгунского и Элли из книги Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города».

Как писал NEWS.ru, более 60% читателей саги о приключениях мальчика-волшебника Гарри Поттера заявили, что произведения Джоан Роулинг повлияли на их мировоззрение. Больше всего читателям понравились атмосфера волшебства и захватывающий сюжет.