Гай Германика выставила на Avito фильм про бойца ММА Александра Емельяненко

Александр Емельяненко / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режиссёр Валерия Гай Германика выставила на Avito фильм про бойца ММА Александра Емельяненко. Запрещённую к показу картину она оценила в 50 миллионов рублей.

Я продаю свой фильм на «Авито» и думаю, что скоро загружу на NFT. Продаю в частную коллекцию и уверена, что найдётся ценитель высокого искусства и редкостей, кто с удовольствием его приобретёт, — написала Гай Германика.

В описании к товару говорится, что фильм снят о «самом известном персонаже в российском спорте». Гай Германика считает, что в картине она смогла запечатлеть «самый скандальный и интимный кинопортрет» Емельяненко.

Друг Рамзан Кадыров, тренер, который не собирается делать поблажек, белая лошадь, беспокойная мама, безответные звонки к дочери, случайные женщины, преданные фанаты, которые хотят сделать селфи со своим кумиром, — временно отвлекают его от бутылки, — говорится в описании фильма.

Модераторы маркета уже отклонили объявление, однако оно доступно для просмотра. Администраторы предложили автору отредактировать его, чтобы товар снова стал доступен.

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