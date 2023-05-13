Евровидение-2023: хайп хорватов, перезапуск Лорин. Кто победит?

В Ливерпуле проходит главный музыкальный конкурс мира «Евровидение-2023». Несмотря на то, что в этом году Россия не принимает участия в шоу, его широко обсуждают на территории страны.

Команда NEWS.ru пообщалась с экспертами и выяснила: почему резонансное выступление хорватов не стоит внимания, что общего у исполнительницы из Израиля и Нюши, почему композицию Португалии мог бы исполнить Филипп Киркоров, чем певица из Норвегии похожа на Ани Лорак и кто станет победителем конкурса этого года? Подробности — в выпуске.