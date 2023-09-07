«Есть фантик, а есть начинка»: Киркоров назвал качества звездного артиста Киркоров назвал индивидуальность главным качеством талантливого артиста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Главным качеством для артиста является индивидуальность, а настоящий талант «за километр видно», рассказал NEWS.ru народный артист России Филипп Киркоров. На съемках проекта «Ну-ка, все вместе!», премьера которого состоится 9 сентября на телеканале «Россия», он объяснил, что «ни за какими стразиками не спрячешь душу», если она есть.

Личность за километр видна — вот идет звезда. Есть фантик, а есть начинка. Фантик, безусловно, играет роль. Потому что по одежке встречают. Но можно одеть очень дорогой костюм и оставаться пустышкой внутри, — отметил народный артист.

Певец выразил свою точку зрения о том, что советские исполнители Леонид Утесов (1895-1982) и Клавдия Шульженко (1906-1984) «не обладали блестящими вокальными данными». Но в них было то, что должно быть в артисте — «слушаешь и не оторваться». Это называется индивидуальность, резюмировал народный артист России.

Премьерный выпуск шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия» выйдет уже в пятницу восьмого сентября в 21:30.

По словам продюсера телеканала «Россия» Игоря Шестакова, программа стала самым успешным пятничным шоу на российском телевидении, по итогам прошлого сезона.

Ранее эстрадный исполнитель и композитор Сергей Пенкин рассказал NEWS.ru, что Муслим Магомаев является одним из лучших российских певцов. По его словам, в топ-5 входят те, чье творчество не забыто, например, также Валерий Ободзинский и Леонид Утесов.