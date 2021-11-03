Эксперт объяснил, почему Гаркалин оказался в реанимации после двух прививок

Эксперт высшей школы управления здравоохранением Артём Гиль пояснил, как привитый от коронавируса Валерий Гаркалин оказался в реанимации. По словам специалиста, такие примеры есть и ещё будут, потому что ни одна вакцина не даёт стопроцентной защиты от инфекции, сообщает KP.RU.

Однако, считает эксперт, случай с Валерием Гаркалиным, дважды привитым от коронавируса, не является стандартным.

Здесь есть, скорее всего, какие-то хронические заболевания или факторы риска, которые могут утяжелять течение этой инфекции, — пояснил Гиль.

Такими факторами могут быть сопутствующие патологии или вредные привычки, особенно курение. Гаркалин как раз таки является злостным курильщиком, по информации СМИ. К тому же несколько лет назад актёр перенёс инфаркт, что может говорить об ишемической болезни сердца. А такие заболевания могут снижать эффективность вакцинации.

Однако, уверен эксперт, именно таким людям и нужно проходить вакцинацию.

Потому что даже при наличии таких многочисленных факторов риска вакцинация — а такие данные есть, и не только по нашей вакцине — вакцинация в целом снижает риск тяжёлого течения, несмотря на то, что у этих лиц он много выше, чем в общей популяции у людей без серьезных хронических заболеваний и факторов риска, — аргументировал медик.

Валерий Гаркалин уже больше месяца борется с коронавирусом. Он находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что врачи не дают позитивного прогноза по состоянию введённого в искусственную кому известного актёра Валерия Гаркалина. Он по-прежнему находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Врачи боятся обнадёживать родных артиста прогнозами по выздоровлению.