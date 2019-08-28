Британский поп-музыкант Эд Ширан заявил о перерыве в своей концертной деятельности. По его словам, он не будет выступать в течение 18 месяцев.
В этом есть что-то очень горькое. Мне нравится, что вы здесь, ребята, и мы заканчиваем в Ипсвиче. Это мой последний концерт, наверное, на 18 месяцев, — заявил артист во время концерта в своём родном городе.
Это выступление стало финалом двухлетнего мирового турне с альбомом Divide. За время тура он спел для 9 млн своих слушателей по всему миру. Как отмечает
Ранее, как писал News.ru, Ширан опубликовал на своём канале на YouTube клип на композицию Take Me Back To London, записанную совместно с грайм-исполнителем Stormzy. На момент публикации заметки видео набрало более двух миллионов просмотров.