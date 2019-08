https://static.news.ru/photo/141180f0-c9a0-11e9-b400-fa163e074e61_660.jpg Эд Ширан Фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder/Global Look Press

Британский поп-музыкант Эд Ширан заявил о перерыве в своей концертной деятельности. По его словам, он не будет выступать в течение 18 месяцев.

В этом есть что-то очень горькое. Мне нравится, что вы здесь, ребята, и мы заканчиваем в Ипсвиче. Это мой последний концерт, наверное, на 18 месяцев, — заявил артист во время концерта в своём родном городе.

Это выступление стало финалом двухлетнего мирового турне с альбомом Divide. За время тура он спел для 9 млн своих слушателей по всему миру. Как отмечает ТАСС , за это время музыканту удалось заработать $775,6 млн. Таким образом, Ширан установил рекорд, устроив самое кассовое турне в истории мировой музыкальной индустрии.

Ранее, как писал News.ru, Ширан опубликовал на своём канале на YouTube клип на композицию Take Me Back To London, записанную совместно с грайм-исполнителем Stormzy. На момент публикации заметки видео набрало более двух миллионов просмотров.