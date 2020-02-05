https://static.news.ru/photo/ab2a1804-4807-11ea-8cae-fa163e074e61_660.jpg Фото: viz.com

Американский президент Дональд Трамп появился в новом выпуске известной японской манги «Тетрадь смерти».

По сюжету комикса, тетрадь смерти выставляют на международные торги, и единственными, кто могут её купить, оказываются Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин, сообщает Screen Rant.

В итоге артефакт достался американскому лидеру за $10 трлн. Главный персонаж манги по имени Рюк оказался недоволен результатом торгов и потребовал от Трампа, чтобы тот сделал выбор: либо умереть ради США, и тогда тетрадь станет его, либо отказаться от сделки. Трамп, решивший спасти свою жизнь, отменил покупку и тем самым остался без артефакта и без денег.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер мультсериала Ghost In The Shell: SAC_2045. Проект создан по мотивам классической японской манги «Призрак в доспехах» 1989 года.