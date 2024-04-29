Домогательства, бездетность, пост об СВО: как живет Виктория Маслова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктория Маслова

Актриса Виктория Маслова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что артистка рассказывала о домогательствах?

Чем известна Маслова

Виктория Маслова родилась 9 сентября 1985 года в Павлодаре. Окончила Ярославский государственный театральный институт.

В кино Маслова дебютировала в 2002 году в ленте «Любовник». Также артистка снималась в картинах «Тиски», «Обручальное кольцо», «Черная метка», «Опережая выстрел», «Аленка из Почитанки», «Тонкий лед», «Охотник за головами», «Опасные связи», «Ивановы-Ивановы», «Каспий 24», «Черный пес», «Триггер», «Месть на десерт», «Пищеблок», «Такси под прикрытием» и других.

Всего в ее фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Масловой

Подробностей своей личной жизни Виктория Маслова не раскрывает.

По данным СМИ, она не замужем. Детей у 38-летней актрисы тоже нет.

«Во мне живут две женщины — актриса и мама, хочу иметь много детей. И на какой-то из ипостасей крест ставить не собираюсь. Мне кажется, это миф, что они несовместимы. То есть у меня нет никакого разочарования в институте брака. Я за семью и за детей. Просто стараюсь оберегать близких людей, которые находятся вне поля внимания прессы. Поскольку это крест, который я обязана нести, как бы громко это ни звучало», — признавалась она.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Виктория Маслова

Кого Маслова обвиняла в домогательствах

В 2022 году Виктория Маслова рассказала о случае домогательства со стороны режиссера. Это произошло, когда она пришла устраиваться на работу в театр.

По словам Масловой, режиссер, который вел интервью, сначала называл ее «плохой актрисой», а затем «начал лобызать» ей руки. Актриса не выдержала такого поведения — она закричала и бросила кресло в домогающегося мужчину.

«Я чувствовала себя отвратительно. И, признаться, удивилась, что, оказывается, подобные вещи — реальность, а не анекдот. К сожалению, многие юные девочки, наивные, неподготовленные, слабые, могут в подобной ситуации растеряться, промолчать, ведь от этих людей зависит их работа. И я понимала, как сложно придется мне, потому что это не мой путь. Но мое отношение к профессии не поменялось. Я как любила ее, так и люблю. Это вопрос не к профессии, а к людям. Негодяи есть везде, но хороших людей больше», — вспоминала Маслова в интервью WomanHit.

При этом она не раскрыла имя режиссера.

Что Маслова говорила о спецоперации

Виктория Маслова не высказывалась о спецоперации, однако в мае 2023 года она опубликовала в соцсетях отрывок видео, на котором народный артист России Александр Розенбаум исполняет композицию «Дети Донбасса».

«Услышь его, Господи», — написала Маслова.

Чем сейчас занимается Маслова

Виктория Маслова продолжает творческую деятельность.

В 2023 году артистка снялась в картинах «Паромщица. Долина мечты», «Триггер. Фильм», «Балабол-7» и «Невский. Расплата за справедливость».

В 2024 году вышел сериал «Золотое дно» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Невский-7» и «Интимная жизнь семьи Коноваловых» с Масловой.

«Публичность, как и красота, — большая ответственность. Нужно понимать, что и как ты говоришь, как себя ведешь, как выглядишь. На нас смотрят люди и берут пример. Актриса должна быть богиней, эталоном — так меня учила мама. Как бы ни шатался веревочный мост, осанку надо держать», — говорила актриса.

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