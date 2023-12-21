«Вредная привычка» с Цапником, Матвеев в «Триггере»: что смотреть на неделе

Фото: Пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

Кадр из фильма «Вредная привычка»

На новой прокатной неделе выходит фильм «Триггер», комедии «Вредная привычка» и «Новогодний ол инклюзив». Любителям байопиков понравится лента о легендарном конструкторе Энцо Феррари, а поклонникам европейского кино — работа итальянского режиссера Нанни Моретти «Великая магия». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели в кинотеатрах, на российских и зарубежных платформах.

«Триггер. Фильм»

Премьера: 21 декабря.

Где смотреть: Кинопоиск.

В ролях: Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Виктория Маслова, Ирина Старшенбаум, Анатолий Руденко, Полина Маликова.

Зачем смотреть: полнометражное продолжение одноименного популярного сериала Кинопоиска.

После драматичных событий второго сезона — бывшая жена главного героя осуждена за убийство, отец неизлечимо болен, возлюбленная ушла — Артем Стрелецкий (Максим Матвеев) решает начать все заново. Он переезжает к морю, устраивается работать барменом и знакомится с Майей (Ирина Старшенбаум). Майя тоже психолог. Она поможет Стрелецкому посмотреть на себя с другого ракурса и проработать собственные триггеры. Сюжет полного метра строится на личной истории Стрелецкого, у которого появляется время помочь самому себе.

Фильм снимали в Калининграде. Атмосфера в кадре резко отличается от сериальной: мягкий свет, море и невероятная природа. За северными пейзажами съемочная группа отправилась в Карелию. Режиссером фильма выступила Александра Ремизова, которая продюсировал два сезона «Триггера».

«Феррари»

Премьера: 21 декабря.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Адам Драйвер, Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Леонардо Кайми.

Зачем смотреть: байопик о легендарном конструкторе и гонщике Энцо Феррари с Пенелопой Крус и Адамом Драйвером от режиссера «Джонни Д» Майкла Манна.

«Феррари» перенесет зрителей в 1957 год, когда на гоночных треках Италии между собой соревновались Ferrari и Maserati. Однако это картина не о гонках, а о человеке, автомобильном конструкторе и владельце компании Энцо Феррари. Он переживает непростые времена. Компания не справляется со спросом и теряет прибыль, талантливый гонщик присоединился к конкуренту и бьет рекорды, а в личной жизни далеко не все гладко. Энцо Феррари играет американский актер Адам Драйвер. Уже второй раз за два года он изображает итальянца. Сперва он снялся в «Доме Gucci» режиссера Ридли Скотта, а теперь в «Феррари» Майкла Манна.

У всего, к чему стремится Энцо Феррари, есть страшная цена. Мечта отца увековечить свое имя превращает ребенка в бастарда без фамилии. Невозможность принять смерть одного сына обрекает второго на жизнь в тени мертвого брата. Попытка воспитать в молодых гонщиках таких же воинов дорог, как сам Феррари, лишь приумножает гробы в семейном склепе.

«Вредная привычка»

Премьера: 21 декабря.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В главных ролях: Ян Цапник, Агата Муцениеце, Антон Жижин, Александра Соловьева, Дмитрий Хрусталёв.

Зачем смотреть: в центре сюжета — парень Вася (Антон Жижин) и его отец (Ян Цапник). Они живут вдвоем в деревне. Однажды их дом сгорает из-за того, что мужчина — заядлый курильщик — забывает потушить окурок. Так герои остаются без крыши над головой.

Собрав уцелевшие вещи, они уезжают в столицу. Там Вася с отцом покупают абонементы в круглосуточный фитнес-центр и решают остаться жить. После загородной жизни Васе и его отцу приходится привыкать к смузи, пилатесу и столичным модникам. Администрация клуба недовольна новыми гостями, но их попытки выдворить посетителей не приносят результата. Более того, Вася с отцом начинают преподавать в клубе сельский фитнес.

«Новогодний ол инклюзив»

Премьера: 21 декабря.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В главных ролях: Ян Цапник, Олеся Судзиловская, Юлия Александровна, Сергей Селин, Данила Якушев.

Зачем смотреть: новогодняя комедия с Яном Цапником и Юлией Александровой.

Фильм рассказывает о двух совершенно разных семьях, которые оказываются под одной крышей в новогоднюю ночь.

Чтобы разнообразить праздник, старшие дети семей бронируют один и тот же коттедж по системе «все включено». Проблем не возникло бы, если бы не давняя вражда отцов семейств. Никто из приехавших не желает уступать дом, и пока герои спорят, кто же в нем останется, дети пропадают, а в подвал коттеджа проникают беглые преступники, которых по району ищет полиция. Разъехаться у героев сразу не получится. Теперь им придется не только вместе отпраздновать Новый год, но и отыскать детей, принять роды, помочь в поимке уголовников и, наконец, наладить взаимоотношения.

«Великая магия»

Премьера: 21 декабря.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В главных ролях: Нанни Моретти, Маргарита Буй, Сильвио Орландо, Барбора Бобулова.

Зачем смотреть: лента претендовала на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 2023 году и рассказывает о магии современного кино. Картину снял итальянский режиссер, обладатель наград Каннского, Венецианского и Берлинского фестивалей Нанни Моретти.

В центре сюжета — эгоцентричный постановщик Джованни, раздражительный как дома, так и на работе. Он начинает съемки своего последнего фильма о соучастии Коммунистической партии Италии в Венгерской революции, действие которого происходит в 1956 году. Но все идет не по плану. Супруга, продюсировавшая его фильмы, уходит к другому режиссеру и планирует развестись с Джованни, второй продюсер попадает в тюрьму, а главная актриса импровизирует на площадке, чем выводит из себя постановщика.

Внезапно Джованни поступает предложение о продюсировании от компании Netflix, но он скептически воспринимает эту возможность. К тому же руководство сервиса требует добавить «перчинки» в сюжет. Герою придется найти выход из ситуации, обуздать хаос, чтобы снять свой последний фильм.

Читайте также:

StarHit: Муцениеце передумала судиться с Прилучным за алименты

Суды с Муцениеце, слухи о Карпович, Брутян: как живет актер Павел Прилучный

«Триггер», молчание об СВО, Орбакайте: как живет актер Максим Матвеев