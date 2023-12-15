StarHit: Муцениеце передумала судиться с Прилучным за алименты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агата Муцениеце

StarHit.ru пишет, что актриса Агата Муцениеце отозвала судебный иск к бывшему мужу Павлу Прилучному с требованием выплаты алиментов на содержание общих детей после второго судебного заседания. По данным издания, звезда сериала «Школа» обратилась в Головинский суд в октябре 2023 года, потребовав от Прилучного отдавать треть его доходов на содержание 10-летнего сына и 7-летней дочери.

По информации StarHit.ru, поводом для иска могло послужить то, что актер тратил значительные суммы на отдых со второй супругой Зепюр Брутян и сократил выплаты на детей от первого брака. Издание отмечает, что в Головинском суде Москвы подтвердили прекращение дела Прилучного по решению истца. Авторы материала утверждают, что на заседании 23 ноября были истребованы выписки со счетов Прилучного, а 15 декабря бывшие супруги пришли к мирному соглашению.

Прилучный был женат два раза. Его первой супругой стала коллега по сериалу «Закрытая школа» Муцениеце. Пара поженилась в 2011 году, спустя два года у них появился сын Тимофей, а еще через три года — дочь Мия. Артисты прожили вместе девять лет. В 2020 году Муцениеце сообщила о разводе.

В августе 2022 года актер женился второй раз — на коллеге по цеху Зепюр Брутян, которая младше его на девять лет. В конце апреля 2023 года у супругов родился сын Микаэль.

Как сообщалось, Муцениеце подала в суд на Прилучного с требованием выплачивать 30% заработка на алименты сыну и дочери до 2031 года. До этого исполнитель главной роли в телесериале «Мажор» перечислял бывшей супруге 200 тысяч рублей в месяц. Ранее стало известно, что Прилучный зарабатывает около 500 тысяч рублей за один съемочный день.