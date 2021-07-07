Дочь Меньшова объяснила отказ общаться с прессой на похоронах отца

Российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова на своей странице в соцсети Instagram попросила прессу не подходить к ней и её матери — артистке Вере Алентовой — «с комментариями» на похоронах Владимира Меньшова. Дочь мэтра отметила, что вдова после перенесённой болезни «очень слаба» и призвала СМИ «оставаться людьми».

Поэтому я хочу обратиться к журналистам, которые завтра придут на прощание с папой: пожалуйста, оставайтесь людьми. Не просите от нас комментариев, — написала в сторис Юлия Меньшова.

juliavmenshova/instagram.com

Меньшова подчеркнула, что профессиональная необходимость «делать новости» не должна перечеркнуть «человеческое начало и уважение к горю».

Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. После известия о кончине супруга Вере Валентиновне стало хуже . Меньшова похоронят 8 июля на Новодевичьем кладбище в Москве. До этого в Большом зале Центрального дома кинематографистов пройдёт прощание с известным деятелем культуры.

Россиянам Владимир Меньшов известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович был членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых «Оскар» и Госпремия СССР.

Ранее сообщалось, что Алентова заподозрила COVID-19 у супруга ещё в мае, после празднования Дня Победы. Народная артистка РФ заметила у режиссёра повышенную температуру, однако врачи диагноз не подтвердили. Но даже когда медики обнаружили болезнь, Меньшов до последнего отказывался госпитализироваться.