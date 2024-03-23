Директор «Пикника» ответил на вопрос о пропавшем после теракта музыканте Директор «Пикника»: информации о пропавшем после теракта участнике группы нет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Информации о пропавшем участнике рок-группы «Пикник» до сих пор нет, заявил «Известиям» концертный директор коллектива. Музыкант вместе с коллегами находился в «Крокус Сити Холле», где накануне произошел теракт перед их концертом. Участники коллектива не знают, успел ли он покинуть здание после начала стрельбы.

Ранее директор «Пикника» Юрий Чернышевский заявил, что участники группы не были свидетелями стрельбы в концертном зале. По его словам, всех, кто находился за сценой, быстро эвакуировали, они не пострадали. Как пояснил Чернышевский, они услышали звуки хлопков, похожие на выстрелы, до начала концерта.

Режиссер «Пикника» рассказывал, что ворвавшиеся в «Крокус Сити Холл» террористы были вооружены не только автоматами, но и огнеметами. В момент атаки мужчина находился в концертном зале, но вовремя успел скрыться. По его словам, террористы начали активно стрелять, а один из них стал поджигать кресла.

Во время теракта в концертном зале также находился известный спортивный комментатор Виктор Гусев. Он вместе с супругой пришел на концерт «Пикника». Им удалось спастись от стрельбы и выбраться из здания.