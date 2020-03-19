На сайте правительства Москвы появился список с онлайн-проектами, которые займут время людей, находящихся на карантине во время коронавируса. Его подготовил столичный департамент культуры.
На сайте, например,
На YouTube-канале музея-заповедника «Царицыно» содержатся лекции о Екатерине II, запись круглого стола, во время которого работники киноиндустрии, художники и критики беседуют с искусствоведами и кураторами выставок. Так же на сайте размещена коллекция живописи, скульптур и произведений декоративно-прикладного искусства.
Московский музей космонавтики предлагает посмотреть онлайн-выставки. Пользователи могут посетить такие экспозиции, как «Первый космический отряд. Кого возьмут в космонавты», «Юрий Гагарин: первый рейс в космос» и «Энергия — Буран».
Как писал NEWS.ru, российские стриминговые платформы, такие как Okko и ivi, откроют бесплатный доступ к просмотру фильмов и сериалов для людей, находящихся на карантине после возвращения из-за рубежа.
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