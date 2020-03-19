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На сайте правительства Москвы появился список с онлайн-проектами, которые займут время людей, находящихся на карантине во время коронавируса. Его подготовил столичный департамент культуры.

На сайте, например, рекомендуют библиотеку «Электронекрасовка», в которой можно ознакомиться с уникальными коллекциями книг, журналов и газет. В ней есть оцифрованные издания 1564–2001 годов. Пользователям доступны лекции и подкасты об архитектуре, истории, литературе, музыке и кино.

На YouTube-канале музея-заповедника «Царицыно» содержатся лекции о Екатерине II, запись круглого стола, во время которого работники киноиндустрии, художники и критики беседуют с искусствоведами и кураторами выставок. Так же на сайте размещена коллекция живописи, скульптур и произведений декоративно-прикладного искусства.

Московский музей космонавтики предлагает посмотреть онлайн-выставки. Пользователи могут посетить такие экспозиции, как «Первый космический отряд. Кого возьмут в космонавты», «Юрий Гагарин: первый рейс в космос» и «Энергия — Буран».

Как писал NEWS.ru, российские стриминговые платформы, такие как Okko и ivi, откроют бесплатный доступ к просмотру фильмов и сериалов для людей, находящихся на карантине после возвращения из-за рубежа.