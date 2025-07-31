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31 июля 2025 в 11:11

Дарья Мороз впервые появилась на публике после смерти отца

Дарья Мороз выступила на «Киноконцерте» на ВДНХ в Москве

Дарья Мороз Дарья Мороз Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актриса Дарья Мороз впервые появилась на публике после смерти своего отца, режиссера Юрия Мороза, сообщает журнал Super. Она приняла участие в «Киноконцерте», который состоялся в Зеленом театре ВДНХ в Москве.

На сцене актриса исполнила композиции «Знаешь» и «С любимыми не расставайтесь». Последнюю песню она спела дуэтом с актером Гошей Куценко. Для выхода Мороз выбрала черный пиджак с бахромой и белую атласную юбку в пол.

Публичное появление стало первым после прощания с Юрием, которое прошло 16 июля. Режиссер скончался после продолжительной болезни, находясь рядом с дочерью и супругой Викторией Исаковой. С момента смерти отца Дарья не делала официальных заявлений и не общалась с прессой.

Ранее на церемонии прощания с мужем Исакова попросила всех сохранять спокойствие и прощаться «легко и светло». Она отметила, что самое трудное уже позади. Церемония прощания состоялась в Большом траурном зале ЦКБ № 1, а отпевание — в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище.

Тогда же стало известно, что Юрий Мороз за день до смерти обсуждал возможность работы в Театре сатиры, как сообщил его художественный руководитель Евгений Герасимов. По словам худрука, актер и режиссер прожил яркую жизнь, никогда не участвуя в творческих интригах или скандалах.

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