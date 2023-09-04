«Чувствую его рядом»: как живет мать Сорина спустя 25 лет после его гибели Солист «Иванушек International» погиб 4 сентября 1998 года

Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press

25 лет назад, 4 сентября 1998 года скончался Игорь Сорин — солист первого состава группы «Иванушки International». О том, как сейчас живет 78-летняя мать кумира 1990-х Светлана, что ей помогает держаться все эти годы после смерти единственного ребенка, почему артиста помнят до сих пор его поклонницы и могли ли его убить — в эксклюзивном материале NEWS.ru.

«Сорин боялся фанаток до паники»

Во второй половине 1990-х были две самых известных поп-группы в России — продюсера «Иванушек International» Игоря Матвиенко и «На-На» Бари Алибасова — от которых буквально «сносило голову фанатам, а особенно фанаткам», рассказала NEWS.ru музыкальный редактор Олеся Сазыкина. В то время она работала администратором первого — его называют золотым — состава коллектива.

Сазыкина вспоминает, как после концертов фанатки «Иванушек» и «На-На» дрались, так как «пытались кулаками доказать оппоненту, кто из кумиров круче».

«Вырванные клочья волос, расцарапанные лица, порванные блузки фанаток — это были реалии музыкального закулисья того времени», — отмечает экс-администратор, уточняя, что многое повидала за 30 лет работы в музыкальной индустрии, но такой любви фанатской аудитории больше не наблюдала ни к одному артисту.

Сазыкина с особой теплотой вспоминает Игоря Сорина. По ее словам, он был очень добрым.

«Не орал на сотрудников команды, как это делал кое-кто другой в группе. Не оказался подвержен звездной болезни — более того, слава его жутко напрягала. Кириллу и Рыжему (солисты трио Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Аполлонов. — NEWS.ru) заметно нравилось внимание, а Игорь боялся фанаток до паники, после концерта начинал метаться и прятаться, выглядел очень напуганным перед натиском фанаток», — вспоминает Сазыкина.

Экс-администратор «Иванушек» отмечает, что Сорин казался ей «НЛО — непознанным объектом, человеком из другой Вселенной». По ее мнению, он был не только талантливым исполнителем, но и поэтом (писал стихи и тексты песен).

«Но он сам не понимал степень своего таланта и вечно был собой недоволен», — отметила Олеся.

«Незадолго до смерти связался с компанией, похожей на секту»

В марте 1998 года Сорин покинул группу. По официальной версии — решил развивать сольный проект. По словам матери Игоря Сорина Светланы, ему стало тесно в «Иванушках».

«Он ненавидел петь под „фанеру“ и страшно злился, когда им делали замечания по этому поводу», — говорит Светлана Сорина NEWS.ru

По мнению Олеси Сазыкиной, у артиста «просто нервы сдали». У солистов группы были колоссальные нагрузки — концерты каждый день, из недели в неделю и почти без выходных.

«Рыжий и Кирилл спасались алкоголем, это не секрет. А у Сорина была непереносимость алкоголя», — вспоминает Сазыкина.

Жена солиста «Иванушек» Кирилла Андреева Лола рассказывала в интервью журналу «Караван историй» о том, что Сорин незадолго до ухода из группы увлекся духовными практиками.

«Он связался с сомнительной компанией, в тусовке говорили, очень похоже на секту. Они его как будто зомбировали», — отмечала Лола Андреева.

Ссылаясь на слова мужа, она рассказала, что незадолго до смерти Сорин занимал деньги. Хотя ранее в группе он очень хорошо зарабатывал и ничего не тратил, копил.

«На вопрос о том, куда делись собственные сбережения, Игорек только вздохнул, мол, не осталось ничего», — отметила Андреева.

По мнению жены Кирилла, сектанты могли выманить у Игоря все его накопления. Ей кажутся также подозрительными обстоятельства смерти Сорина, который выпал из окна.

«Может, его запрограммировали и велели это сделать?» — задается вопросом Лола Андреева, для которой, как и для сотен тысяч фанатов «Иванушек», смерть Сорина по сей день остается загадкой.

Могли ли Игоря Сорина убить

Трагедия произошла 1 сентября 1998 года. Сорин отдыхал в компании в съемной квартире в спальном районе Москвы. По некоторым данным, он вышел покурить на балкон шестого этажа и упал с высоты.

Трое суток кумир провел в реанимации московской горбольницы. Ему сделали операцию, удалили пятый шейный позвонок, вместо которого поставили штифт имплантата. После этого он даже приходил в сознание. Однако 4 сентября в 18 часов 30 минут сердце Сорина остановилось. Он не дожил до своего 30-летия два месяца и шесть дней. В последний путь его провожали сотни плачущих девочек-фанаток.

Мать Сорина убеждена в том, что ее сына убили. «Врач, делавший вскрытие тела, сказал мне, что внутренние органы были совершенно целыми. Тогда как при падении с шестого этажа должны быть повреждены или сдавлены. При этом сломаны шейные позвонки», — рассказала NEWS.ru мать Игоря Сорина.

Она подозревает, что сыну могли свернуть шею в квартире, а затем вынести его и положить под балкон, инсценировав падение из окна. Но в 1998-м следователи не стали разбираться, говорит Сорина, назвав произошедшее несчастным случаем.

«Люди, с которыми той ночью Игорь находился в квартире, почти сразу переехали жить за границу. Сейчас тем более нет шансов, что, возможно, совершенное четверть века назад преступление будет раскрыто», — отметила Светлана Сорина.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Могила Игоря Сорина

«Поклонницы сына спасли меня от безысходности»

Солист первого, золотого состава группы «Иванушки International» Игорь Сорин похоронен на Кузьминском кладбище Москвы. Светлана Сорина отметила в интервью NEWS.ru, что «могилка ухожена всегда, и в любое время года стоят живые цветы». Девочки-поклонницы солиста, которые давно выросли, не забывают своего кумира и ухаживают за могилой.

Отец Игоря — Владимир — вскоре после гибели сына ушел строить новую семью с 23-летней поклонницей «Иванушек». Мама Сорина осталась одна.

«Девочки-поклонницы меня и спасли от безысходности, особенно в первые месяцы. Приносили продукты и готовили, фактически насильно заставляли есть. Поклонницы сына уговорили написать книгу о нем и издать сборники стихов Игоря», — отметила мать Сорина, которая последовала их совету и выпустила воспоминания о сыне и «Я читаю по звездам», где собрана его поэзия.

В беседе с NEWS.ru накануне скорбной даты Светлана Сорина рассказала, что с годами трагедия «уходит немного, боль притупляется».

«Не так остро ее чувствуешь. Но время, конечно же, не лечит. Сын никуда не уходит из мыслей. Кто-то, потеряв своего ребенка, находит утешение в церкви, кто-то начинает заниматься благотворительностью. Важно не уходить в себя, не оставаться одной», — убеждена мать Сорина.

Она подчеркивает, что, безусловно, любая потерявшая своего ребенка мать «навсегда остается со своим горем один на один». По ее мнению, крайне важно продолжать жить и помнить: смерть эфемерна.

«Просто мы не можем наших ушедших любимых обнять — исчезает физическая оболочка. Но душа — субстанция вечная: и я до сих пор ощущаю присутствие Игоря рядом со мной. Я смотрю на мир его глазами. Я дружу с его друзьями. И мы все помним о нем», — говорит Светлана Сорина.

По мнению матери погибшего солиста, нельзя поддаваться горю. «Своими слезами и горем мы прибиваем души наших ушедших обратно к земле. Не притягивайте их к земле своими слезами и гореванием. У их души свой путь. Пусть они радуются — оттуда, из другого мира, тому, что вы здесь все-таки живете, не убиваетесь и вспоминаете их с любовью и добрым словом», — советует Светлана Сорина тем, кто сейчас переживает потерю.

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