«Будет непросто отмыться»: музыкальный критик не исключил распад Rammstein Продюсер Рудченко не исключил, что лидер Rammstein Линдеманн завершит карьеру артиста

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press

Немецкая метал-группа Rammstein

Будущее немецкой рок-группы Rammstein зависит от того, как будет развиваться дело солиста Тилля Линдеманна, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, если за певца крепко возьмутся, то он может пойти по стопам американского кинопродюсера Харви Вайнштейна. В связи с этим Рудченко не исключил, что карьера Линдеманна закончится.

История может развиваться как с Вайнштейном, за которого взялись крепко, у него возникли проблемы с карьерой и основной деятельностью. Если будет что-то похожее, то Линдеманн может пойти по такой же тропинке, — сказал Рудченко.

По его мнению, всем было известно, что Линдеманн устраивает подобные вечеринки.

Светлана Лобода не чуралась прикоснуться к его грязным вечеринкам, а потом использовала это как инфоповод о своей беременности от солиста Rammstein. Все зависит от того, как за него возьмутся, но будет непросто отмыться от этой истории. Сам общественность может поднять на это глаза, на этом может даже карьера закончиться, — добавил Рудченко.

В прокуратуре Берлина заявили, что в отношении фронтмена Rammstein ведется предварительное расследование. Линдеманну инкриминируют изнасилования и продажу наркотиков. Заявления на музыканта поступили от нескольких девушек. Одна из поклонниц рассказала газете Welt am Sonntag, как на одном из концертов ее накачали наркотиками, после чего у нее были провалы в памяти, но впоследствии фанатка очнулась уже в отеле с Линдеманном. Еще одна поклонница рассказывала, что певец подсыпал ей наркотики в алкоголь и начал приставать, после чего она ушла.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.