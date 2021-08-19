Британка терроризировала новую девушку своего бывшего, взломав умный дом

46-летняя британка Филиппа Коуплстоун-Уоррен терроризировала новую девушку своего бывшего молодого человека Джейкоба Биндмана, взломав систему «умный дом» с помощью голосового помощника «Алексы». Об этом пишет The Sun.

Девушка удалённо включала и выключала свет в доме, в котором Биндман проживал со своей новой девушкой. Также она напугала новую избранницу своего бывшего, сообщив, что «ей надо убираться отсюда». На этом Коуплстоун-Уоррен не остановилась и слила в Сеть интимные фото экс-бойфренда, а также оскорбляла новую девушку Джейкоба с его аккаунта на сайте Match.com.

Потерпевший заявил, что его «обнажённые» фото дошли даже до Пакистана и негативно повлияли на его успехи в бизнесе и личной жизни, учитывая то, сколько людей их увидело, — сообщила прокурор по делу Мисба Маджид.

Суд над британкой был назначен на 6 октября, девушка уже признала свою вину и будет выпущена под залог.

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