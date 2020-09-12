Борис Корчевников спел песню, сыграл на гитаре, несмотря на слухи о глухоте

Борис Корчевников поразил зрителей, спев без запинки песню группы «ЧиЖ & Co» и сыграв на гитаре. Ведущий исполнил хит «Вечная молодость» в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».
Гостем Корчевникова в этот раз стал основатель и солист группы «ЧиЖ & Co» Сергей Чиграков. Вместе с ним Корчевников и
По данным СМИ, Корчевников после перенесённой операции по удалению опухоли головного мозга испытывает проблемы со слухом. Семья и друзья не раскрывают подробности болезни актёра и генерального продюсера телеканала «Спас», его концертный директор говорит, что Борис чувствует себя отлично.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Борис Корчевников перестал скрывать, что у него есть проблемы со здоровьем. Телеведущий упомянул об этом, когда рассказал о чуде с «удвоением иконы» в одном из храмов.
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