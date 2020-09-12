Борис Корчевников спел песню, сыграл на гитаре, несмотря на слухи о глухоте

https://static.news.ru/photo/d097ec72-f583-11ea-b36f-fa163e074e61_660.jpg Борис Корчевников и Сергей Чиграков Фото: Россия 1/youtube.com

Борис Корчевников поразил зрителей, спев без запинки песню группы «ЧиЖ & Co» и сыграв на гитаре. Ведущий исполнил хит «Вечная молодость» в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Гостем Корчевникова в этот раз стал основатель и солист группы «ЧиЖ & Co» Сергей Чиграков. Вместе с ним Корчевников и исполнил нетленку, он играл на гитаре и пел, а Чиграков аккомпанировал ему на аккордеоне. Ведущий спел самую известную песню коллектива без единой запинки, чем вызвал бурю аплодисментов в студии.

По данным СМИ, Корчевников после перенесённой операции по удалению опухоли головного мозга испытывает проблемы со слухом. Семья и друзья не раскрывают подробности болезни актёра и генерального продюсера телеканала «Спас», его концертный директор говорит, что Борис чувствует себя отлично.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Борис Корчевников перестал скрывать, что у него есть проблемы со здоровьем. Телеведущий упомянул об этом, когда рассказал о чуде с «удвоением иконы» в одном из храмов.