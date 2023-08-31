Большой театр ответил на сообщение о потере лицензии на «Даму с камелиями» Большой театр: в репертуаре помимо «Дамы с камелиями» находятся 20 балетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Большом театре подтвердили, что балетмейстер Джон Ноймайер отказался продлить лицензию на постановку «Дамы с камелиями». Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе учреждения, в репертуаре театра больше 20 балетов и артисты не останутся без работы.

Лицензия на балет «Дама с камелиями» не продлена, а балет «Анна Каренина» (в постановке Ноймайера) остается в репертуаре театра. В репертуаре Большого театра больше 20 балетов и естественно у каждого из артистов, которые работали в спектакле «Дама с камелиями» есть еще огромное количество ролей, которые у них остались в их творческих планах, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Большом театре сообщили, что собираются выпускать новые постановки, где тоже все эти люди будут заняты.

У нас самая большая балетная трупа в мире - свыше 220 человек, поэтому думать, что все фокусируется на одном спектакле несколько странно, — резюмировали в пресс-службе.

Весной режиссер Кирилл Серебренников назвал шизофренией исчезновение его балета «Герой нашего времени» с афиши Большого театра.

Балет «Герой нашего времени» снимали с репертуара Большого театра весной 2022 года. Затем с афиш пропал другой балет Серебренникова — «Нуреев». Как и сейчас, ситуацию в Большом театре не комментировали.