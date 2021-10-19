Безруков назвал причину лёгкого течения COVID-19

Актёр и художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков, госпитализированный с коронавирусом, заявил, что переносит болезнь легко, потому что привился. Он отлично себя чувствует, рассказал актёр изданию «Газета.Ru».

Чувствую себя прекрасно. Поскольку привитый, то переношу нормально, без всех этих страшных симптомов, — сказал Безруков.

Он также предположил, что заболел, так как иммунитет ослаб от перегрузок. На больничном Безруков собирается читать, а его спектакли перенесены, сообщил актёр в своём Instagram.

Сергей Безруков получил известность после роли Саши Белого в телесериале «Бригада». Также он сыграл главные роли в телесериалах «Участок», «Есенин», «Мастер и Маргарита» и фильмах «Ирония судьбы. Продолжение», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и «Пушкин. Последняя дуэль».

Ранее сообщалось, что 21 октября в прокат выйдет новый фильм с участием Сергея Безрукова — «Учёности плоды». Это патриотическая картина режиссёра Игоря Угольникова о Великой Отечественной войне.