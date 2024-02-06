Аверин призвал героев «голой» вечеринки думать, в «какую дверь входишь» Аверин назвал несдержанным поведение звезд на «голой» вечеринке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максим Аверин

Российский актер Максим Аверин в интервью РИА Новости призвал участников «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой думать, «в какую дверь ты входишь и зачем». Он назвал несдержанным поведение артистов, которые «будто последний день живут». По словам артиста, свобода заключается не в том, чтобы «прийти куда-то голым». Аверин подчеркнул, что дети «все это считывают и начинают этому подражать, думая, что это норма».

В мире появилось столько несдержанного, будто все последний день живут. Понимаете, свобода же не в том, чтобы прийти куда-то голым. Или взять себе какое-то нечеловеческое имя, кликуху. Мы — огромная страна, общество, здесь растут дети, которые все это считывают и начинают этому подражать, думая, что это норма. Поэтому всегда, особенно в нынешней непростой ситуации, полезно думать, в какую дверь ты входишь и зачем, — отметил актер.

Ранее Аверин призвал не вырезать из фильмов эпизоды с уехавшими из России артистами. По его мнению, нужно оценивать творчество человека, а не его политическую позицию. Актер отметил, что из-за этого могут пострадать кинокартины.

Говоря об уехавших знаменитостях, он заявил, что все сейчас «дезориентированы» и «кто-то сорвался». Он отметил, что из его близких друзей никто не покинул родину. Актер подчеркнул, что любит Россию, но не хочет высказываться на политические темы, хотя от него это постоянно требуют.