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Американская актриса, ставшая герцогиней: Меган Маркл — 40
Культура

Американская актриса, ставшая герцогиней: Меган Маркл — 40

10:46, 04 августа 2021
Фото: Pete Maclaine/Keystone Press Agency
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Герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри Меган Маркл 4 августа отмечает юбилей. Ей исполняется 40 лет.

Меган, урождённая Рэйчел, с детства жила в США, работала актрисой и моделью, а потом, неожиданно для всех, исполнила мечту любой девочки — вышла замуж за принца. Её корни подарили ей красивую внешность и множество сложностей. Сначала девушка испытывала трудности с получением ролей из-за этнической принадлежности, а позже сталкивалась с расизмом в королевской семье.

Сейчас она, Гарри и их двое детей живут в США. Меган планирует заняться выпуском многосерийного мультфильма о приключениях 12-летней девочки, вдохновившейся примером «влиятельных» женщин из истории. Помимо этого, супруги продолжают уделять время благотворительности, а также участвуют в проектах, посвящённых психическому здоровью и другим остросоциальным вопросам.

Жизнь Маркл в Великобритании и в США — в фотогалерее NEWS.ru.

Меган Маркл. 2017 г.

meghanmarkle_official/instagram.com

На благотворительном вечере. 2014 г.

Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поездка в Руанду по программе World Vision International. 2016 г.

P0009/World Vision/Globl Look Press

С Патриком Адамсом в сериале «Форс-мажоры».

USA Network/Entertainment Pictures/Global Look Press

Гарри и Меган вместе появились на соревнованиях по теннису в рамках Invictus Games, или «Игр непокорённых» (спортивных состязаний для солдат-инвалидов). 2017 г.

Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На съёмочной площадке.

meghanmarkle_official/instagram.com

27 ноября 2017 года: помолвка.

Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бриллиант для помолвочного кольца был добыт в Ботсване – одно из первых мест, которое Гарри и Меган посетили в качестве официальной пары.

Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Официальное фото помолвленной пары.

meghanmarkle_official/instagram.com

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл в Виндзорском замке. 19 мая 2019 г.

I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После венчания. 19 мая 2018 г.

I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

19 мая 2018 года: свадьба в Виндзоре.

I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

9 июня 2018 г. во время празднования официального дня рождения королевы Елизаветы.

Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поездка в США. Сентябрь 2019 г.

Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

9 марта 2020 г. Служба в Вестминстерском аббатстве.

Pete Maclaine/Keystone Press Agency

7 марта 2021 г. Во время интревью Опре Уинфри.

Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Перед рождением дочери. Июнь 2021 г.

meghanmarkle_official/instagram.com

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