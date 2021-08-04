Американская актриса, ставшая герцогиней: Меган Маркл — 40

Герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри Меган Маркл 4 августа отмечает юбилей. Ей исполняется 40 лет.

Меган, урождённая Рэйчел, с детства жила в США, работала актрисой и моделью, а потом, неожиданно для всех, исполнила мечту любой девочки — вышла замуж за принца. Её корни подарили ей красивую внешность и множество сложностей. Сначала девушка испытывала трудности с получением ролей из-за этнической принадлежности, а позже сталкивалась с расизмом в королевской семье.

Сейчас она, Гарри и их двое детей живут в США. Меган планирует заняться выпуском многосерийного мультфильма о приключениях 12-летней девочки, вдохновившейся примером «влиятельных» женщин из истории. Помимо этого, супруги продолжают уделять время благотворительности, а также участвуют в проектах, посвящённых психическому здоровью и другим остросоциальным вопросам.

Жизнь Маркл в Великобритании и в США — в фотогалерее NEWS.ru.