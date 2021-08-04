Американская актриса, ставшая герцогиней: Меган Маркл — 40

Герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри Меган Маркл 4 августа отмечает юбилей. Ей исполняется 40 лет.
Меган, урождённая Рэйчел, с детства жила в США, работала актрисой и моделью, а потом, неожиданно для всех, исполнила мечту любой девочки — вышла замуж за принца. Её корни подарили ей красивую внешность и множество сложностей. Сначала девушка испытывала трудности с получением ролей из-за этнической принадлежности, а позже сталкивалась с расизмом в королевской семье.
Сейчас она, Гарри и их двое детей живут в США. Меган планирует заняться выпуском многосерийного мультфильма о приключениях 12-летней девочки, вдохновившейся примером «влиятельных» женщин из истории. Помимо этого, супруги продолжают уделять время благотворительности, а также участвуют в проектах, посвящённых психическому здоровью и другим остросоциальным вопросам.
Жизнь Маркл в Великобритании и в США — в фотогалерее NEWS.ru.
Меган Маркл. 2017 г.
meghanmarkle_official/instagram.com
На благотворительном вечере. 2014 г.
Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Поездка в Руанду по программе World Vision International. 2016 г.
P0009/World Vision/Globl Look Press
С Патриком Адамсом в сериале «Форс-мажоры».
USA Network/Entertainment Pictures/Global Look Press
Гарри и Меган вместе появились на соревнованиях по теннису в рамках Invictus Games, или «Игр непокорённых» (спортивных состязаний для солдат-инвалидов). 2017 г.
Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
На съёмочной площадке.
meghanmarkle_official/instagram.com
27 ноября 2017 года: помолвка.
Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Бриллиант для помолвочного кольца был добыт в Ботсване – одно из первых мест, которое Гарри и Меган посетили в качестве официальной пары.
Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Официальное фото помолвленной пары.
meghanmarkle_official/instagram.com
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл в Виндзорском замке. 19 мая 2019 г.
I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
После венчания. 19 мая 2018 г.
I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
19 мая 2018 года: свадьба в Виндзоре.
I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
9 июня 2018 г. во время празднования официального дня рождения королевы Елизаветы.
Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Поездка в США. Сентябрь 2019 г.
Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
9 марта 2020 г. Служба в Вестминстерском аббатстве.
Pete Maclaine/Keystone Press Agency
7 марта 2021 г. Во время интревью Опре Уинфри.
Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press
Перед рождением дочери. Июнь 2021 г.
meghanmarkle_official/instagram.com