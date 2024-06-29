Алименты, предложение из США, проблемы сына: где сейчас Екатерина Климова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Екатерина Климова

Актриса Екатерина Климова прославилась ролями в фильмах «Грозовые ворота» и «Мы из будущего». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Екатерина Климова

Екатерина Климова родилась 24 января 1978 года в Москве. После окончания Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина была приглашена в театр Российской Армии на роль Дездемоны в спектакле «Отелло», за которую была удостоена премии «Хрустальная роза Виктора Розова».

Дебют актрисы в кино состоялся в 2001 году в фильме «Яды, или Всемирная история отравлений», где она сыграла роль Жанны д'Альбре. Затем она снялась в лентах «Оскар», «Бедная Настя» и «Моя Пречистенка». Наибольшую популярность Климовой принесли картины «Грозовые ворота» и «Мы из будущего». На настоящий момент в ее фильмографии около 90 работ.

Что известно о личной жизни Екатерины Климовой

Первый раз Екатерина Климова зарегистрировала брак с ювелиром Ильей Хорошиловым, которому родила дочь Елизавету. Супруги развелись в 2004 году. Тогда же актриса вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом союзе на свет появились сыновья Матвей и Корней. В 2014 году пара развелась. До прошлого года бывшие супруги поддерживали хорошие отношения ради воспитания детей, однако артист перестал выплачивать алименты, накопил долг в 6 млн рублей, и бывшая супруга подала на него в суд.

В третий раз Екатерина Климова вышла замуж за актера Гелу Месхи. В 2015 году у них родилась дочь Изабелла, еще спустя четыре года супруги расстались из-за сильной занятости на работе.

Почему Климова отказалась от карьеры в Голливуде

Екатерина Климова в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец рассказала, что ей поступали предложения сниматься в Голливуде, однако она отказывалась от них.

«Я не знаю никакого языка, кроме русского. Я никогда не стремилась покорить Голливуд. Мне приходили предложения, пробы нужно было записать на английском языке. Я тут же понимала, что для меня эта дверь закрыта, и я не пыталась в нее стучать. У меня нет амбиций мирового масштаба», — поделилась артистка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Екатерина Климова

Почему сын Климовой отказался от карьеры военного

Екатерина Климова рассказала, что ее сын Матвей от брака с Петренко мечтал о карьере военного. Он профессионально занимался боксом, но из-за проблем со здоровьем поступил не в военное училище, а в театральную школу Олега Табакова.

«Матвей по складу характера военный, и это могло стать для него лучшей карьерой. Он даже профессионально занимался боксом, но в какой-то момент выяснилось, что у него есть наша семейная проблема с сетчаткой глаз. В итоге ему нельзя было дальше продолжать заниматься боксом и в принципе запрещены физические нагрузки. Будущее ребенка корректируется в зависимости от многих факторов: смотришь на то, как он развивается, к чему стремится. Конечно, есть какие-то твои взгляды на это будущее, а есть реальность», — сказала актриса в интервью «ТН звезды».

Чем сейчас занимается Екатерина Климова

Екатерина Климова в 46 лет продолжает творческую карьеру. Она гастролирует по России со спектаклями и снимается в кино. В 2024 году с актрисой состоялась премьера ленты «По законам военного времени. Враг за спиной», где она сыграла главную роль — следователя Светлану Елагину.

Также Климова снялась для проектов «Руки вверх», «Атом» и «Жека Рассел», которые на настоящий момент находятся в производстве.

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