Актёр из «Гарри Поттера» поблагодарил фанатов, сыграв для них на гитаре

Британский актёр Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, рассказал о самочувствии после госпитализации в своём Instagram-аккаунте. Артист выложил видео, на котором отметил, что идёт на поправку, и поблагодарил всех за пожелания здоровья.

Он также сымпровизировал песенку о своём выздоровлении под гитарный аккомпанемент и сопроводил пост текстом, в котором написал, что с каждым днём чувствует себя всё лучше.

Это был действительно пугающий случай, но сейчас обо мне заботятся. Так что спасибо всем, кто отправил сообщения с пожеланиями выздоровления, я иду на поправку, — заявил актёр.

Ранее Том Фелтон потерял сознание на матче по гольфу в американском Висконсине и был госпитализирован. Он упал в обморок в тот момент, когда играл в гольф вместе с бывшими хоккеистами Майком Эруционе и Теему Селянне. Когда 34-летнего актёра транспортировали в больницу, он уже пришёл в себя.