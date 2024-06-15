Актриса Софья Зайка: скандалы могут повлиять на карьеру Кологривого

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Звезда фильмов «Холоп» и «Чебурашка» Софья Зайка в интервью журналисту Светлане Баласанян высказалась о поведении и скандалах актера Никиты Кологривого. Она также рассказала, что вместе с ним училась в театральном вузе в Новосибирске.

Я знаю Никиту с 2012 года, мы вместе учились в театральном вузе в Новосибирске, только я доучилась там, а он спустя два года поступил в ГИТИС. Никита — безумно талантливый, открытый и искренний парень. Я не могу критиковать то, что он сейчас делает и говорит, поскольку я к нему очень хорошо отношусь, но я свое мнение на этот счет имею, — прокомментировала артистка.

Зайка выразила надежду на то, что скандальные высказывания и поведение звезды «Слово пацана» не окажут негативного влияния на его карьеру.

Никита — очень талантливый. Хочется, чтобы этот талант развивался и рос и чтобы все эти скандалы не повлияли на его дальнейшую карьеру. Потому что это повлиять может, — считает она.

При этом Зайка согласилась с Кологривым в вопросе необходимости актерского образования.

С одной вещью я точно солидарна с Никитой — образование нужно. Сейчас профессия актера обесценилась. Актер — это не просто органично сказать текст в кадре. Это — ремесло, — уверена она.

Ранее телеведущая и блогер Айза Анохина, известная также как Айза-Лилуна Ай, во время интервью психологу Марку Бартону назвала Кологривого психопатом, нарциссом и абьюзером. По ее мнению, артист имеет «проблемы с зависимостями» и психологически болен.