82-летняя Шатилова вылечила коронавирус без врачей

Российский диктор и телеведущая Анна Шатилова в беседе с NEWS.ru рассказала, болела ли она коронавирусом и планирует ли вакцинироваться. Она полагает, что поборола вирус в начале нового года. 82-летняя народная артистка также заявила, что справилась с болезнью без помощи врачей.

Похоже, что я в начале нового года, очевидно, переболела, но я без врачей. Я была дома, в Москве, — рассказала диктор.

Ведущая также поделилась, как чувствовала себя в тот период. Симптомы и правда вполне подходят под диагноз «коронавирусная инфекция».

Почувствовала слабость, отсутствие запахов, депрессия страшная, и тут же похудела на четыре килограмма. Это для тела хорошо, а для лица было не очень. Поэтому мне кажется, что я уже болела. У меня тогда очень много было встреч, много вела массовых мероприятий. Может быть, это было. Но я обошлась без врачей. Спокойно, — добавила Шатилова.

Что касается вакцинации, прививку от COVID-19 народная артистка пока не делала. Отказалась она и от теста на антитела, который мог бы подтвердить точно — болела Анна Николаевна или нет.

Анна Шатилова в 1962-м году была принята на Центральное телевидение СССР, на протяжении многих лет оставалась лицом советского телевидения. Она вела выпуски информационных программ «Время», «Новости», развлекательные программы, среди которых огромной популярностью пользовался «Голубой огонёк», а также репортажи с праздничных шествий, демонстраций и фестивалей. Сегодня Шатилова по-прежнему работает диктором на телевидении и состоит в штате Первого канала.

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