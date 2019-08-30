https://static.news.ru/photo/4524fc9e-ccfc-11e9-abbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa

Сотрудникам ГИБДД удалось найти водителя автомобиля, сбившего 1 сентября ребёнка на юге Москвы и скрывшегося с места ДТП.

Мужчина задержан около дома № 30 по Донской улице недалеко от метро Шаболовская. Он доставлен в отделение полиции, сообщает источник News.ru в правоохранительных органах.

Как писал News.ru ранее, автомобиль Porsche сбил двоих детей на самокатах на юге столицы. Инцидент произошёл на Коломенской улице. После аварии водитель спорткара скрылся. В местном ГУ МВД журналистам сообщили, что один ребёнок получил травмы.