Сотрудникам ГИБДД удалось найти водителя автомобиля, сбившего 1 сентября ребёнка на юге Москвы и скрывшегося с места ДТП.
Мужчина задержан около дома № 30 по Донской улице недалеко от метро Шаболовская. Он доставлен в отделение полиции, сообщает источник News.ru в правоохранительных органах.
Как писал News.ru ранее, автомобиль Porsche сбил двоих детей на самокатах на юге столицы. Инцидент произошёл на Коломенской улице. После аварии водитель спорткара скрылся. В местном ГУ МВД журналистам сообщили, что один ребёнок получил травмы.