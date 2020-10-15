Волгоградские исламисты оказались уроженцами Узбекистана

https://static.news.ru/photo/75d70f80-0ef0-11eb-be2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: volgograd.sledcom.ru

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников УФСБ после ликвидации двух боевиков возбудили в Волгограде. По данным следствия, два уроженца Узбекистана, 23 и 27 лет, планировали серию террористических актов на территории областного центра.

Рано утром 15 октября при проведении спецоперации по задержанию подозреваемые оказали сопротивление и открыли огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнём оба боевика ликвидированы, — сообщили в региональном СУ СК РФ.

На месте проведения спецоперации следователи изъяли боеприпасы, оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления СВУ, а также карту Волгограда с отмеченными на ней объектами для планируемой террористической атаки.

Как писал NEWS.ru, сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракты и уничтожили ячейку международных террористов из «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещённая в РФ организация). Боевики планировали совершить в Волгограде ряд диверсионно-террористических актов. В ходе операции двух террористов ликвидировали. ФСБ РФ возбудила уголовное дело, в рамках которого сотрудники службы приняли необходимые меры по недопущению теракта на территории области.