В Дагестане пресекли работу подпольной типографии фальшивомонетчиков

В Дагестане в ходе спецоперации пресечена деятельность подпольной типографии, где печатались фальшивые деньги. Силовики изъяли готовые поддельные банкноты на крупную сумму и задержали пятерых фальшивомонетчиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ и МВД.

Подпольная типография находилась в селе Сергокала Сергокалинского района Дагестана. Там злоумышленники печатали купюры номиналом в 5 тысяч рублей, которые дублировали настоящие банкноты на 90-95%. Фальшивки распространялись в нескольких субъектах России.

Силовики изъяли пресс-станок, цветные картриджи к принтеру, клише и готовые поддельные купюры на сумму в 12 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в МВД рассказали, что за 11 месяцев 2021 года по фактам изготовления поддельных денежных купюр и ценных бумаг было возбуждено свыше 19 тысяч уголовных дел. Чаще всего злоумышленники подделывали банкноты достоинством в пять, две и одну тысячу рублей. В ведомстве отметили, что наиболее высок риск столкнуться с поддельными деньгами на рынках, ярмарках, в небольших магазинах, где нет оборудования для проверки банкнот.