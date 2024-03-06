Убившего ветерана СВО бойца ММА отпустили на свободу. Кто его «крышует»?

Фото: Социальные сети

Рустам Байжуменов

На днях суд в Челябинской области вынес приговор бойцу смешанного стиля (ММА) Рустаму Байжуменову, который во время драки убил участника СВО. Следствие несколько раз переквалифицировало дело с более мягкой на более суровую статью УК и наоборот. В итоге суд решил освободить спортсмена прямо в здании суда. NEWS.ru разбирался, что произошло в поселке Новокаолиновый в сентябре прошлого года и кто мог пролоббировать столь мягкий приговор Байжуменову.

Кто такой Рустам Байжуменов

В соцсетях Рустама Байжуменова называют таджиком, но сам 19-летний боец ММА в комментарии ИА Регнум заявил, что его мама русская, а папа казах. В СМИ его называют бойцом смешанного стиля (ММА), но единственным подтверждением этой информации является фотография Байжуменова в одном из спортивных залов в боксерских перчатках со шлемом для боевых искусств в левой руке. В открытом доступе нет больше ни одного подтверждения того, что этот человек является бойцом ММА.

У него нет профиля ни в одной из бойцовских баз данных, равно как нет и открытого аккаунта в соцсетях. Целый ряд специалистов в области смешанных единоборств из различных медиа и ММА-промоушенов заявили NEWS.ru, что в первый раз слышат об этом бойце и что «никто из крупных ММА-промоутеров его не крышует, так как этот боец нигде не выступает».

Фото: Социальные сети Рустам Байжуменов

Как погиб ветеран СВО Максим Никитин

16 сентября 2023 года в поселке Новокаолиновый Челябинской области между Рустамом Байжуменовым и 37-летним ветераном спецоперации, бойцом ЧВК «Вагнер» Максимом Никитиным произошла драка. Последний скончался спустя сутки после потасовки.

Семья военнослужащего позже рассказывала, что конфликт случился в местном баре. По версии семьи Никитина, он увидел, как Байжуменов хватал его бывшую одноклассницу за волосы, и решил вступиться за девушку.

«Преступник нанес смертельный целенаправленный удар в горло моему отцу. Впоследствии патологоанатом пояснил, что от данного удара была сломана гортань. При падении отец ударился затылком о тротуарную плитку и в сознание более не приходил», — рассказывала в соцсетях дочь погибшего.

Родственники Байжуменова озвучивали изданию 74.RU другую версию произошедшего. По их словам, инициатором драки стал именно Никитин. Он якобы находился в баре с другом и к моменту приезда Байжуменова был уже в состоянии алкогольного опьянения.

Мать спортсмена утверждает, что между вагнеровцем и его другом произошла ссора, а ее сын попытался их разнять. По ее словам, Никитин стал оскорблять Байжуменова, а затем ударил, в ответ боец оттолкнул оппонента, тот упал и ударился головой. Женщина считает, что военнослужащий скончался не от удара ее сына, а от гематомы в голове, которую получил при падении.

Фото: Социальные сети Максим Никитин

Какое шло расследование дела Байжуменова

Правоохранительные органы подробностей драки не приводили. Следственный комитет сначала возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Самое суровое наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет.

Случившееся вызвало общественный резонанс. 24 сентября Рустама Байжуменова задержали, а спустя два дня суд отправил молодого человека под стражу. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично потребовал арестовать спортсмена.

В это же время стало известно, что дело переквалифицировали. В релизе СК от 24 сентября прошлого года говорилось, что преступление расследуется уже по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), которая предусматривает наказание уже до 15 лет лишения свободы.

25 сентября правоохранители предъявили Байжуменову обвинение. Позже дело, как стало известно уже из приговора суда, снова переквалифицировали на более мягкую статью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какой приговор суд вынес Байжуменову

4 марта состоялось заключительное слушание по делу Рустама Байжуменова. Карталинский городской суд признал спортсмена виновным в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Молодого человека освободили прямо в здании суда.

Суд назначил Байжуменову наказание в виде ограничения свободы на срок один год и шесть месяцев. При этом по российскому законодательству один день в СИЗО считается за два дня ограничения свободы. Под стражей Байжуменов провел пять месяцев, поэтому отмечаться в специализированном органе ему придется только в течение восьми месяцев.

Александра Бастрыкина возмутил тот факт, что решение судьи Ольги Весниной не связано с лишением свободы. 4 марта он поручил главе Челябинского управления СК Константину Правосудову предоставить доказательства, которые легли в основу судебного решения. А 5 марта председатель СК обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность и обоснованность приговора.

Фото: СК РФ Задержание Рустама Байжуменова

Как отреагировали в Госдуме на решение суда

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что направил обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой обжаловать решение Карталинского городского суда, который отпустил Рустама Байжуменова, отсидевшего всего пять с половиной месяцев в СИЗО.

«Убийцу ветерана СВО отпустили в зале суда. Он получил всего лишь 1,5 года ограничения свободы, просидев в СИЗО 5,5 месяца. <...> Сначала было возбуждено уголовное дело по статье „Причинение смерти по неосторожности“, но после справедливого общественного резонанса статью изменили на „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“. А как вся шумиха утихла, статью заменили на первоначальную. Направляю обращение в Генпрокуратуру с просьбой обжаловать этот явно неправосудный приговор», — заявил парламентарий.

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