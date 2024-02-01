Ученик Нурмагомедова: кем был убитый боец ММА, последние подробности

Фото: vk.com/id550126058

Магомедрасул Мутаев

Боец смешанных единоборств (ММА) Магомедрасул Мутаев, тренировавшийся в Школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, был убит из огнестрельного оружия. Это случилось вечером 31 января в Дагестане. NEWS.ru рассказывает подробности трагедии.

Что произошло

В среду в Махачкале был убит 21-летний боец ММА Магомедрасул Мутаев, который вечером возвращался домой с тренировки. Предположительно, трагедия произошла в 22:30.

По данным ТАСС, возле его дома на улице Гапцахской к спортсмену со спины подошел неизвестный и восемь раз выстрелил из пистолета. Одна из пуль попала жертве в голову. Мутаев скончался по пути в больницу от полученных огнестрельных ранений.

Стрелок, убивший Мутаева, скрылся с места расправы на автомобиле LADA Priora. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, 31 января 2024 года в вечернее время неустановленное на данный момент лицо, вооружившись огнестрельным оружием, находясь возле жилого дома, расположенного по улице Гапцахской в городе Махачкале, произвело в 21-летнего местного жителя не менее семи выстрелов», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Дагестану.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Дагестану представить доклад о ходе расследования.

Момент убийства даже попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал Mash Gor. На кадрах видно, как мужчина выходит из подъезда и производит выстрелы в упор. Несколько из них он делает в уже лежащего на земле человека.

Кого подозревают в преступлении

В МВД Дагестана также сообщили, что личность нападавшего уже установлена, но его имя не назвали. Однако информацию о подозреваемом раскрыл Telegram-канала «Поздняков 3.0». Предполагаемым убийцей Мутаева является 18-летний блогер Надырхан Кадирханов. Он был объявлен в розыск вскоре после нападения. На него составлена ориентировка, с которой ознакомлен личный состав МВД по Республике Дагестан.

Знакомая раскрыла подробности о подозреваемом

Надырхан, подозреваемый в убийстве Мутаева, всегда был хорошим и приветливым парнем, рассказала NEWS.ru знакомая предполагаемого преступника, жительница села Коркмаскала. По ее словам, трудно представить, что мужчина пошел на преступление после словесного конфликта.

«Надырхана знаю, хоть и не близко. Он не живет сейчас в Коркмаскале. Не верится, что он мог убить, по крайней мере из-за словесного конфликта. Всегда хороший и приветливый был. В местных пабликах появляется информация, что Мутаев около недели назад сильно избил его на квартире. Нужно было очень довести его, чтоб на убийство решился», — сообщила собеседница.

Она добавила, что подозреваемый сейчас скрывается от полиции. Женщина отметила, что его пытаются найти через знакомых, проводят опросы.

Фото: vk.com/id550126058 Магомедрасул Мутаев

Какое наказание может понести подозреваемый

Юрист Александр Дегтерев в эксклюзивном комментарии NEWS.ru сообщил, что подозреваемому грозит статья 105. УК РФ «Убийство».

«Умышленное причинение смерти другому человеку наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет», — сказал Дегтерев.

Юрист уточнил, что максимальное наказание может быть увеличено до 20 лет лишения свободы, если выяснится, что были другие соучастники преступления, которые могли «довезти на машине, стоять „на стреме“ или помочь в приобретении оружия».

В селе Коркмаскала, где жил Кадирханов, сейчас проходят оперативные действия. Последний раз автомобиль Надырхана видели спустя 30 минут после убийства Мутаева у ипподрома.

Что стало причиной убийства

Согласно различным свидетельствам в социальных сетях, причиной убийства могла стать месть. Якобы Мутаев в компании друзей двумя месяцами ранее избил и унизил Надырхана, облив его зеленкой.

На странице Mash Gor «ВКонтакте» приводится другая причина мести. Там отмечается, что убийца Магомедрасула Мутаева отомстил за то, что тот на него помочился.

Telegram-канале «Тут Дагестан» сообщил другие подробности издевательств.

«Мутаев пользовался тем, что сильнее молодых ребят в зале. Издевался над младшими, забирал у них вещи. Не оправдываю убийцу, но у парня просто не выдержали нервы. С Мутаевым был брат близкого человека. Он тоже отхватил 6-7 пуль, на данный момент в больнице. Постоянно помогал Мутаеву, поэтому тоже ввязался в это. Сколько раз говорил ему этот парень, чтобы он не издевался над людьми, и вот чем обернулось», — так описан Мутаев в анонимной переписке, выложенной Сеть.

Фото: vk.com/id550126058 Магомедрасул Мутаев

Другие источники, пожелавшие остаться анонимными, говорят о более радикальных издевательствах Мутаева над Кадирхановым.

«Появляется информация, что Мутаев около недели назад сильно избил его [Кадырханова] на квартире. Сигареты об него тушил. Вроде из-за того, что Нарыдхан его отца барыгой назвал. Нужно было очень довести Нарыдхана, чтоб на убийство решился. Сейчас он скрывается от полиции, местные через знакомых пытаются найти, опрашивают людей», — утверждает источник, знакомый с подозреваемым в убийстве.

Юрист Дегтерев уточнил, что в ст. 105 (убийство) есть пункт «по причине кровной мести». Он является отягчающим, а не смягчающим обстоятельством.

Чем известен убитый боец

21-летний Мутаев тренировался в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова — отца экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, мастера спорта СССР по вольной борьбе. После смерти Абдулманапа в 2020 году Хабиб остался единственным владельцем спортивного учреждения.

По словам местных жителей, на которые ссылается Telegram-канал SHOT, Мутаев был очень конфликтным. Выяснилось, что летом на его жизнь уже покушались. В спортсмена стреляли из травматического пистолета, но и сам боец был вооружен и открыл ответный огонь.

Фото: Социальные сети Магомедрасул Мутаев

В 2022 году Мутаев стал серебряным призером турнира памяти Али Алиева в весе до 97 кг. В профессиональных ММА он провел только один бой на турнире AMC Fight Nights, одержав победу. Следующий поединок спортсмен должен был провести 23 февраля в Москве.

Пресс-служба AMC Fight Nights сделала в Telegram-канале публикацию, посвященную убийству 20-летнего бойца.

«Ужасная трагедия! С глубоким сожалением сообщаем о преждевременном уходе из жизни молодого и перспективного атлета! За свои 20 лет он успел оставить яркий след в мире единоборств, его светлый образ навсегда останется в наших сердцах. Соболезнуем семье и близким!» — говорится в сообщении.

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