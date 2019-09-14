Должность судьи имеет высокий статус и сама по себе крайне привлекательна: ранний выход на пенсию, судейская неприкосновенность (невозможность досмотров и обысков, невозможность привлечения в качестве обвиняемого — только по требованию председателя Следственного комитета и с разрешения квалификационной коллегии судей и т.д. — Ред.).

Кроме того, Закон о статусе судей провозглашает их независимость в принятии решений от других ветвей власти.

В своей деятельности по осуществлению правосудия они никому не подотчётны, — говорится в документе.

Пункт 2 статьи 16 Закона о статусе судей гласит следующее :

Судья, в том числе после прекращения его полномочий, не может быть привлечён к какой-либо ответственности за выраженное им при осуществлении правосудия мнение и принятое судом решение, если только вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении либо вынесении заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.

Однако реальное положение дел существенно отличается от написанного. Так, согласно исследованию «Проект», в России с каждым годом неуклонно снижается процент оправдательных приговоров: в 2018 году оправдали 2,1 тысячи человек, или 0,235%, в то время как в 2011 году их доля составляла 1,1%, или 8,9 тысячи человек.

По словам адвоката Сергея Ахундзянова, происходящее обусловлено не только правовым нигилизмом, но и нарушением принципа независимости судей при вынесении решений по таким делам. Адвокат также особо выделяет обвинительную «связку» правоохранительных, следственных, прокурорских и судейских органов и ведомственную солидарность, которая является основанием для избрания самой жёсткой меры пресечения.

В не меньшей мере этому способствует и опасение судей быть обвинёнными в излишней мягкости при осуществлении правосудия либо в коррупционной составляющей, а также полная поддержка принятых судебных решений в вышестоящих инстанциях, — полагает он.

В 2017 году в YouTube стало набирать миллионы просмотров видео с судебных заседаний судьи Франка Каприо в американском городке Провиденс. Благодаря неординарным приговорам его стали называть самым справедливым судьёй в мире. Сам он говорит, что принимает решения не только следуя букве закона, но и исходя из человеческого фактора.

News.ru собрал истории судей российских судов, которые, как и Франк Каприо, не побоялись пойти наперекор сложившейся практике, а также узнал, какие последствия ждут тех, кто решился на этот шаг.

Координатор проекта «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников напомнил о процессе по делу «Юкоса» — тогда компания подала в Арбитражный суд заявление о признании незаконности постановления о дочислении налогов, а также ходатайство о приостановлении решения налогового органа. Судья Наталья Чебурашкина встала на сторону истцов. Тогда ответчик по делу, Министерство налогов и сборов (МНС), заявил отвод судье, который был удовлетворён. Представители министерства утверждали, что служительница Фемиды заинтересована в исходе дела, а также предвзято относится к ведомству. В свою очередь, судья Чебурашкина заявляла, что на неё оказывается беспрецедентное давление, а один из чиновников МНС пытался давать ей указания и влиять на ход иска. В итоге судья была отстранена Арбитражным судом от рассмотрения данного заявления. Однако сейчас она по-прежнему занимает должность судьи в той же инстанции.

Также правозащитник привёл относительно свежий пример независимого поведения судьи, вспомнив судебное заседание по изменению меры пресечения для фигурантов дела «Нового величия» в августе 2018 года. Тогда судья Дорогомиловского суда Ирина Деваева отпустила обвиняемых Анну Павликову и Марию Дубовик под домашний арест, «ни с кем не посоветовавшись». Источник Znak.com утверждает , что судью якобы вынудили написать заявление об увольнении. Причиной стали фотографии в обнажённом виде, найденные у нее в телефоне. Где и кем сейчас работает бывшая судья — неизвестно.

Прянишников говорит, что судьи лишены независимости в силу давления со стороны силовых структур, а также потому, что вынуждены советоваться с вышестоящими инстанциями. Это происходит из-за того, что служители закона боятся лишиться места: оно обеспечивает хороший доход, неприкосновенность и льготы, уверен собеседник News.ru. В противном случае судью может ожидать судьба Ирины Деваевой.

Другой адвокат, Сергей Ахундзянов рассказал про недавно завершившийся процесс в Ростове-на-Дону о хищениях в банке «Донинвест». Подсудимый Александр Григорьев и другие фигуранты обвинялись сразу по нескольким статьям: в мошенничестве, легализации преступных доходов, а также в организации преступного сообщества (ОПС). Статья 210 (создание ОПС) предусматривает наказание до 20 лет колонии. Почти такой срок, по словам Ахундзянова, запрашивал и прокурор — 19 лет колонии и штраф в один миллион рублей.

Однако судья оправдал Григорьева по самому тяжкому составу — статье 210, таким образом, вышло на 10 лет меньше, — говорит адвокат.

Он считает, что блюститель закона таким приговором проявил гражданское мужество.

Это дело курировала ФСБ. Своим решением он сломал практику осуждения предпринимателей по статье 210, создал прецедент вынесения оправдательных приговоров по этому составу преступления, — поясняет адвокат.

Франк Каприо Wikimedia

Ахундзянов говорит, что прокуратура уже обжаловала решение суда первой инстанции и участников процесса ждёт рассмотрение апелляции. Адвокат рассчитывает, что первоначальный приговор «устоит», так как в постановлении судья грамотно и в полном объёме мотивировал своё решение.

Он утверждает, что такие самостоятельные действия могут стоить карьеры — это идёт наперекор сложившейся практике. Однако если приговор будет подтверждён судом апелляционной инстанции, то для жреца правосудия всё может закончиться благополучно, резюмирует адвокат.

Еще один неожиданный приговор вынесли в июле 2019 года. Так, Синарский районный суд города Каменск-Уральский рассматривал дело местного чиновника Михаила Астахова, которого обвиняли в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он за откат поспособствовал тому, чтобы нужная компания получила два контракта на строительство. В общей сложности Астахов получил за эту услугу 6 млн рублей.