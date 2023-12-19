«Это что-то за гранью»: Хинштейн об избиении ветерана СВО в Петербурге Хинштейн призвал к справедливому наказанию за избиение ветерана СВО в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале призвал к справедливому наказанию для избивших ветерана-инвалида специальной военной операции в Санкт-Петербурге. По его мнению, сам факт нападения на героя спецоперации выходит за грани разумного.

Кажется, некоторые персонажи утратили связь с реальностью и минимальное представление о человечности. Избить героя спецоперации, потерявшего в бою руку, это что-то за гранью понимания о хорошем и плохом, — написал Хинштейн.

Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказал, что двое мужчин в Петербурге избили лишившего руки ветерана спецоперации. По его словам, нападение было совершено, когда мужчина шел вместе со своей супругой по улице. Конфликт возник после того, как он сделал двум незнакомцам замечание из-за автомобиля Lexus, припаркованного на тротуаре.

Подозреваемых вскоре задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В ноябре Telegram-канал Baza сообщал, что в Смоленске избили толпой военнослужащего, приехавшего в отпуск из зоны СВО. По информации канала, конфликт произошел из-за девушки, пострадавшему диагностировали черепно-мозговую травму и частичную потерю слуха.