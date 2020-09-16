Свадьба историка Соколова и Ещенко должна была состояться год назад

Свадьба Олега Соколова и Анастасии Ещенко должна была состояться 3 октября 2019 года. Об этом стало известно на заседании в Октябрьском суде Санкт-Петербурга.
Представитель стороны потерпевших Александра Бакшеева предоставила суду ответ Дворца бракосочетаний № 1. Из него следует, что историк со своей возлюбленной подали заявление о регистрации брака 10 июля прошлого года, мероприятие было назначено на 3 октября 2019 года. Пара в итоге решила перенести бракосочетание, как объяснил сам Соколов, из-за финансовых трудностей.
Анастасия не хотела формальную свадьбу, она хотела торжество, — сказал он.
Соколов и Ещенко хотели перенести торжество на весну, но сразу сделать этого не смогли — запись ещё не была открыта. Снова прийти в ЗАГС они собирались 12-13 ноября.
Дело историка Соколова начало слушаться в суде в июне 2020 года.
Олег Соколов — известный учёный-историк, доцент СПбГУ. Он обвиняется в убийстве своей возлюбленной, 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Обвиняемый признался в преступлении. Дело вызвало широкий общественный резонанс.
Убийство произошло в квартире доцента 8 ноября 2019 года. У Соколова и Ещенко произошёл конфликт — девушка ревновала его к детям от прошлых браков. Аспирантка погибла от нескольких выстрелов в голову из ружья. Чтобы скрыть следы преступления, историк расчленил тело девушки и собирался уничтожить останки. Однако сделать это не удалось: пытаясь выкинуть части тела в Мойку, Соколов не удержал равновесие и сам сорвался в реку. Его заметили прохожие, они вызвали спасателей. Позже в рюкзаке, который был при доценте, обнаружили женские конечности.
Историк сразу признал свою вину, однако позже, уже в суде, пытался обвинить погибшую в том, что она вынудила его пойти на преступление. «Девушка, которая мне казалась идеальным созданием, превратилась в существо из страшной сказки», — объяснял он причину своего поступка.
Следователи отправляли Соколова на психолого-психиатрическую экспертизу, в декабре 2019 года институт им. Сербского признал его вменяемым.
В начале судебных слушаний по существу историк неожиданно отказался от своего адвоката Александра Почуева, широко комментировавшего его дело в СМИ. Новым защитником Соколова стал Сергей Лукьянов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что суд продлил срок ареста историку Соколову.
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