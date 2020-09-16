Свадьба историка Соколова и Ещенко должна была состояться год назад

https://static.news.ru/photo/45d16dae-f81a-11ea-b3ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org

Свадьба Олега Соколова и Анастасии Ещенко должна была состояться 3 октября 2019 года. Об этом стало известно на заседании в Октябрьском суде Санкт-Петербурга.

Представитель стороны потерпевших Александра Бакшеева предоставила суду ответ Дворца бракосочетаний № 1. Из него следует, что историк со своей возлюбленной подали заявление о регистрации брака 10 июля прошлого года, мероприятие было назначено на 3 октября 2019 года. Пара в итоге решила перенести бракосочетание, как объяснил сам Соколов, из-за финансовых трудностей.

Анастасия не хотела формальную свадьбу, она хотела торжество, — сказал он.

Соколов и Ещенко хотели перенести торжество на весну, но сразу сделать этого не смогли — запись ещё не была открыта. Снова прийти в ЗАГС они собирались 12-13 ноября.

Дело историка Соколова начало слушаться в суде в июне 2020 года.

Олег Соколов — известный учёный-историк, доцент СПбГУ. Он обвиняется в убийстве своей возлюбленной, 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Обвиняемый признался в преступлении. Дело вызвало широкий общественный резонанс.

Убийство произошло в квартире доцента 8 ноября 2019 года. У Соколова и Ещенко произошёл конфликт — девушка ревновала его к детям от прошлых браков. Аспирантка погибла от нескольких выстрелов в голову из ружья. Чтобы скрыть следы преступления, историк расчленил тело девушки и собирался уничтожить останки. Однако сделать это не удалось: пытаясь выкинуть части тела в Мойку, Соколов не удержал равновесие и сам сорвался в реку. Его заметили прохожие, они вызвали спасателей. Позже в рюкзаке, который был при доценте, обнаружили женские конечности.

Историк сразу признал свою вину, однако позже, уже в суде, пытался обвинить погибшую в том, что она вынудила его пойти на преступление. «Девушка, которая мне казалась идеальным созданием, превратилась в существо из страшной сказки», — объяснял он причину своего поступка.

Следователи отправляли Соколова на психолого-психиатрическую экспертизу, в декабре 2019 года институт им. Сербского признал его вменяемым.

В начале судебных слушаний по существу историк неожиданно отказался от своего адвоката Александра Почуева, широко комментировавшего его дело в СМИ. Новым защитником Соколова стал Сергей Лукьянов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что суд продлил срок ареста историку Соколову.