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Новокузнецкий суд назначил 19-летнему студенту колледжа принудительное медицинское лечение после убийства им 17-летнего подростка.

В момент совершения преступления он не отдавал отчёт своим действиям и не понимал общественную опасность содеянного, — сообщили в СУ СК РФ по Кузбассу.

По данным следствия, обвиняемый через интернет купил два пистолета для стрельбы холостыми патронами, переделал их под боевые и самостоятельно изготовил патроны. На улицу он вышел с оружием, так как «испытывал необъяснимую злость», и выстрелил в первого попавшегося. Смертельное ранение в голову получил студент его же колледжа.

Уголовное дело было заведено по трём статьям: «Убийство», «Незаконные передача, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов» и «Незаконные изготовление, переделка и ремонт огнестрельного оружия и боеприпасов».

Как писал NEWS.ru, в Нарьян-Маре на территории Ненецкого автономного округа завершены следственные действия по уголовному делу об убийстве мальчика в одном из городских детских садов. В СК подчеркнули, что преступник на момент совершения убийства ребёнка не мог осознавать характер и опасность своих действий. По своему психическому состоянию он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.