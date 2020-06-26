Суд не поверил жалобам о давлении на свидетелей по делу Серебренникова

https://static.news.ru/photo/b40f3de2-b7b4-11ea-844f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Мещанский суд в Москве не поверил ряду свидетелей, которые выступали с жалобами на давление в рамках расследования дела «Седьмой студии», одним из обвиняемых по которому проходит режиссёр Кирилл Серебренников. Об этом сообщают корреспонденты СМИ из зала суда.

Ранее свидетели заявляли, что на них оказывали давление сотрудники следствия. Многие из них в ходе слушания отказались от своих показаний. Поэтому судья Олеся Менделеева взяла за основу показания, данные на стадии предварительного следствия.

Суд находит голословными доводы свидетелей, заявивших о давлении со стороны следствия. Все они неоднократно давали изобличающие подсудимых обвинения, в том числе в присутствии адвокатов, — приводит слова из приговора РИА Новости.

Дело по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ) было возбуждено против Серебренникова в августе 2017 года. С того же времени он находился под домашним арестом. По версии следствия, были похищены 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах.

Одна из обвиняемых — экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева — призналась в хищениях и дала показания против остальных фигурантов, после чего её дело было выделено в отдельное производство. Остальные обвиняемые свою вину не признали. По делу проводились три оценочные экспертизы проекта: две из них усмотрели хищения, одна их не нашла и даже установила, что режиссёр сэкономил часть средств.

22 июня прокурор запросил для фигурантов дела реальные сроки: шесть лет колонии общего режима для Серебренникова, пять лет для Малобродского и по четыре года для Итина и Апфельбаум.

Как ранее передавал NEWS.ru, суд принял заключение экспертов по делу «Седьмой студии» как надлежащее доказательство.