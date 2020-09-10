Следствие установило подозреваемого в убийстве балерины Большого театра

https://static.news.ru/photo/a5c54ff8-f362-11ea-92c4-fa163e074e61_660.jpg Ольга Дёмина Фото: Ольга Дёмина/vk.com

Правоохранительные органы приблизились к раскрытию убийства балерины Большого театра Ольги Дёминой, которое произошло в 2014 году. Главным подозреваемым в этом деле стал 37-летний гражданин Грузии Малхаз Джавоев, бойфренд убитой.

Об этом пишет KP.RU. Джавоев и Дёмина начали встречаться в 2012 году. По данным следствия, мужчина был причастен к эскорт-бизнесу. Джавоев во время романтических отношений с балериной женился на другой женщине, но и с Дёминой связь не разорвал. У танцовщицы также появился другой ухажёр — её коллега Алексей Фетисов. Девушка собиралась выйти за него замуж.

Джавоев заставил Дёмину уговорить жениха переписать на неё квартиру. Девушка после этого рассталась с танцором и вернулась к прежнему партнёру. Мать балерины считает, что гражданин Грузии «крутил-вертел» своей подругой, «всеми силами тянул из неё деньги» и всячески манипулировал. Также он, по словам матери, шантажировал Дёмину.

Между тем обманутый Фетисов обратился в правоохранительные органы с жалобой на хищение квартиры. Балерину вызвали на допрос. Мать погибшей считает, что Джавоев расправился с Дёминой, опасаясь её обличающих показаний.

Следствие установило, что Джавоев в августе 2014 года возил свою партнёршу в Воронеж, где она должна была выступить на частной вечеринке. Вернувшись в Москву, пара остановилась в съёмной квартире. Именно в этом жилище в ночь на 20 августа Джавоев, предположительно, напал на балерину и убил её.

Подозреваемый после этого скрылся. Установлено,что он проживал в Германии под чужим именем и получал пособие беженца. Его депортировали в РФ в 2018 году и осудили за хищение квартиры. Однако теперь его ждёт новое разбирательство по куда более серьёзному обвинению.

Останки балерины до сих пор не найдены. Как сообщает издание, подозреваемый не под запись признавался, что расчленил тело своей жертвы, а затем растворил фрагменты в серной кислоте.

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