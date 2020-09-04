Под Вологдой полиция задержала подозреваемого в убийстве жены и ребёнка

https://static.news.ru/photo/3f2e415e-ef9e-11ea-80a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские задержали 25-летнего жителя Вологодской области. Мужчина подозревается в убийстве своей беременной супруги и её пятилетней дочери. Преступление было совершено ночью 3 сентября.

По версии следствия, перед убийством супруги поссорились. Мужчина схватил нож и набросился сначала на супругу, а потом на ребёнка. Затем он решил скрыть следы преступления и поджёг дом.

Через некоторое время подозреваемый пришёл в отделение полиции, где написал явку с повинной. Во время проведения следственных действий он выпрыгнул из окна второго этажа и убежал.

Мужчина скрывался в деревне Берёзовая Гора. Она расположена в 16 километрах от Кичменгского Городка. Подозреваемый прятался в бане. Об этом в полицию сообщили местные жители. Мужчина пытался скрыться в лесу, но был задержан, сообщает СК РФ.

NEWS.ru писал, что в Германии местная жительница подозревается в убийстве своих пятерых детей. После совершения преступления 27-летняя женщина пыталась покончить с собой, но осталась жива.