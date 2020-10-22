Российского предпринимателя обвинили в мошенничестве в отношении инвалидов

https://static.news.ru/photo/16474bb6-147c-11eb-8652-fa163e074e61_660.jpg Фото: CTK Photo/Petr Sznapka/Global Look Press

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела индивидуального предпринимателя Валерия Перевозникова. Материалы переданы в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и отправки в суд. Мужчину обвиняют в 40 эпизодах мошенничества при изготовлении протезов для инвалидов.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Перевозникову инкриминируют деяние, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ. Ущерб от мошенничества в ведомстве оценивают в 178 млн рублей, передаёт РИА Новости.

Как установило следствие, Перевозников обещал инвалидам изготовить новые протезы, для оплаты которых он предлагал оформить многомиллионные кредиты. Деньги перечислялись на его счета, которые предприниматель тратил на погашение своих долгов и дорогостоящие покупки. Протезы Перевозников не предоставил.

На имущество предпринимателя наложен арест. Он полностью признал свою вину.

Ранее Перевозников уже был приговорён к четырём годам заключения в колонии общего режима за хищение денег у инвалидов, в том числе у члена параолимпийской сборной России по волейболу, чемпионки мира и Европы. Новое дело о мошенничестве было выделено в отдельное производство.

Ранее NEWS.ru писал о задержании по обвинению в мошенничестве бывшего замглавы Росгвардии Сергея Милейко по обвинению в мошенничестве.