Росгвардейцев осудят в Новосибирске за избиение свидетеля

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Двух росгвардейцев осудят в Новосибирске за избиение свидетеля, сообщает «МК в Новосибирске». Сотрудники Росгвардии обстреляли машину, вытащили из неё водителя и избили. Как заявили в управлении судебного департамента региона, им грозит наказание за превышение полномочий — это до 10 лет лишения свободы.

В октябре 2017 года обвиняемые задерживали вооружённых людей возле исправительной колонии № 3. Автомобиль Toyota Harrie не остановился по требованию, а росгвардейцы приняли его за машину сообщников преступников, объяснила тогда инспектор группы информации и общественных связей областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова.

Правоохранители предположили, что в автомобиле Toyota Harrier находятся сообщники тех, кого собирались задержать, сотрудниками полиции была отдана команда на задержание указанного автомобиля. Сотрудник СОБРа произвёл предупредительный выстрел вверх и два выстрела в заднее левое колесо, чтобы остановить транспортное средство, — сказала она.

Пострадавший же сообщил, что испугался за жизнь и бросил управление, а затем неизвестные с оружием и в гражданской одежде вытащили его из машины и стали бить.

Росгвардейцы отрицают вину, ссылаясь на закон о войсках национальной гвардии.

30 января капитан полиции выстрелил в водителя из травматического пистолета во время дорожного конфликта в Москве. Пострадавший получил лёгкое ранение в грудь.