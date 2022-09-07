Рабочие попытались украсть с Байконура две тонны черного металла

Фото: roscosmos.ru

Космодром Байконур

На крупнейшем в мире космодроме Байконур, расположенном на территории Казахстана, задержаны двое рабочих, которые пытались вывезти с территории более двух тонн черного металла, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Сотрудники планировали продать предназначенный для утилизации чермет.

Вчера сотрудники полиции остановили МАЗ, в котором находились водитель и разнорабочий космического предприятия «Прогресс». 64-летний Жарасбек Ж. и 38-летний Куаныш Н. пытались вывезти за пределы космодрома более двух тонн черного металла, который был собран на одной из площадок, — пишет канал.

Машину с грузом изъяли, а сотрудников задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее депутат и бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украине стоит начать воровать «излишки» российского газа, проходящего по транзитным трубопроводам через ее территорию. По мнению политика, ситуация, когда власти страны прокачивают миллионы кубометров газа через Украину, а Киеву нечем заполнить собственные хранилища, является «парадоксальной». Он призвал разработать стратегический план развития отрасли совместно с «Нафтогазом».