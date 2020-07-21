Продавец мефедрона в Петербурге попался полиции во время перекура у вокзала

https://static.news.ru/photo/8afa899a-cb35-11ea-9907-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Возле Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 20-летнего местного жителя. При нём нашли 26 свёртков с мефедроном. Общий вес имевшихся при дилере наркотиков — 50 граммов.

Молодой человек привлёк внимание правоохранителей, когда курил возле вокзала. Сотрудники транспортной полиции в ходе обеспечения безопасности пассажиров задержали дилера по подозрению в незаконном обороте психотропных веществ.

При обыске у парня были найдены 26 свёртков с наркотиком, ноутбук и электронные весы. Вещество хранилось в пакетиках с комплементарной застёжкой.

На дилера завели дело за покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку психотропных веществ в крупном размере. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, передают «Невские новости».

Как ранее писал NEWS.ru, в Саратовской области суд приговорил депутата совета Гвардейского муниципального образования Красноармейского района Алексея Федина к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в торговле наркотиками.