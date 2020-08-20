Потерпевшая сторона в деле Ефремова заявила о подкупе свидетелей

https://static.news.ru/photo/873aee8c-e2d0-11ea-9251-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Потерпевшая сторона в деле Михаила Ефремова заявила о подкупе свидетелей адвокатом обвиняемого Пашаевым. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Представитель стороны потерпевших Ирина Хайрулина заявила в суде ходатайство о приобщении протокола письменных материалов, которые, по её словам, доказывают, что адвокат Эльман Пашаев подкупает свидетелей. Содержание документа пока неизвестно. Суд отказал в приобщении этих документов, так как усомнился, что они имеют отношение к существу дела.

Сегодня в Пресненском суде сторона защиты продолжает представлять доказательства и планирует вызывать для допроса ключевого свидетеля.

Как ранее писал NEWS.ru, старший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова Виталий Захаров уточнил исковые требования и изменил запрашиваемую сумму морального вреда. Об этом сообщила его представительница Татьяна Головкина.