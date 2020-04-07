Наркокурьер в Москве притворялся доставщиком еды

https://static.news.ru/photo/0f65b6ba-78dd-11ea-981f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии задержали человека, которого обвиняют в распространении марихуаны. В качестве маскировки он использовал форму курьера службы доставки еды.

Предполагаемый преступник имел при себе 0,5 кг запрещённого вещества, передаёт «Интерфакс». Силовики обратили на него внимание, когда он выходил из закрытой для посещений парковой зоны в районе аллеи Первой Маёвки.

Росгвардейцы начали проверять у него документы, и во время разговора подозреваемый рассказал, что в сумке для заказов у него наркотики. В настоящий момент разбирательством занимаются полицейские.

Как ранее писал NEWS.ru, в Екатеринбурге 22-летний парень по имени Игорь устроился работать разносчиком еды. На одной работе он решил не останавливаться и захотел подработать «закладчиком». О предприимчивом наркокурьере рассказал в соцсетях депутат гордумы Екатеринбурга, президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков.