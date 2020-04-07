Наркокурьер в Москве притворялся доставщиком еды

Сотрудники Росгвардии задержали человека, которого обвиняют в распространении марихуаны. В качестве маскировки он использовал форму курьера службы доставки еды.
Предполагаемый преступник имел при себе 0,5 кг запрещённого вещества,
Росгвардейцы начали проверять у него документы, и во время разговора подозреваемый рассказал, что в сумке для заказов у него наркотики. В настоящий момент разбирательством занимаются полицейские.
Как ранее писал NEWS.ru, в Екатеринбурге 22-летний парень по имени Игорь устроился работать разносчиком еды. На одной работе он решил не останавливаться и захотел подработать «закладчиком». О предприимчивом наркокурьере рассказал в соцсетях депутат гордумы Екатеринбурга, президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен