https://static.news.ru/photo/0b5f962c-3df9-11ea-a33b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Екатеринбурге 22-летний парень по имени Игорь устроился работать разносчиком еды. На одной работе он решил не останавливаться и решил подработать закладчиком. О предприимчивом наркокурьере рассказал в соцсетях депутат гордумы Екатеринбурга, президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков.

Как сообщил парламентарий, парень получил форму сервиса «Яндекс.Еда» и подумал, что у него железное алиби и никто в нём наркокурьера не заподозрит.

Курьер вместо положенной по должностным обязанностям доставки еды занимался доставкой закладок до разных там гаражей, заборов и других укромных мест, — пишет Жуков.

По словам президента фонда, в Яндексе Игорь проработал всего одну смену. После чего пропал и даже не забрал зарплату. А вот униформу закладчик решил оставить себе.

План парня не сработал и его удалось задержать активистам «Города без наркотиков». Они передали его правоохранителям, которые изъяли у наркокурьера 28 граммов мефедрона. Оказалось, что для Игоря это не первое задержание. Раскаиваться он не стал, а вот вину признал полностью. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Как писал NEWS.ru, ранее восьмимесячного жителя Московской области в состоянии комы доставили в реанимацию Клинской больницы с острым отравлением. Анализы показали, что в крови малыша содержится наркотическое вещество спайс.